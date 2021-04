Violento asalto a un jubilado de Merlo: Lo despertaron a golpes, quemaron y dejaron maniatado para robar en su casa

Un jubilado de 86 años fue despertado a golpes, atado con cinta de embalar y amenazado con un arma por delincuentes encapuchados que ingresaron a robar a su casa de la localidad de San Antonio de Padua, partido de Merlo luego de trepar un muro y romper una ventana, informaron hoy las fuentes policiales.

Además de apoderarse de elementos de la vivienda de la víctima, los delincuentes accedieron luego a un almacén que está en el frente de la propiedad, donde también robaron, añadieron los voceros.

El hecho ocurrió a las 4.30 del miércoles en una casa situada en Güemes, entre Congreso y Cabral, de San Antonio de Padua norte, donde el jubilado, identificado como Juan Carlos Aguirres, dormía.

Asaltaron a un jubilado de 86 años en su casa y tras amenazarlo de muerte, lo atacaron a golpes para que dijera dónde tenía dinero.

Lo torturaron durante dos horas y luego treparon al almacén vecino, donde también robaron.

Ocurrió en San Antonio de Padua, Merlo. pic.twitter.com/fnEXEbHGCn — Sebastián Domenech (@domenech_news) April 29, 2021

Cuatro asaltantes encapuchados y armados ingresaron a la propiedad y lo atacaron a golpes, tras lo cual lo ataron con una cinta de embalar y continuaron golpeándolo con la culata de un arma en la frente para que les dijera dónde tenía dinero.

La víctima, que estaba sola, permaneció a merced de los asaltantes unas dos horas, mientras éstos revolvían la casa en busca de valores.

Seguidamente, y no conformes con lo robado, la banda se dirigió hasta un local ubicado en el frente de la propiedad, que está alquilado y donde funciona un almacén, cuya puerta rompieron para poder entrar a robar dinero que había en la caja registradora y algunas bebidas alcohólicas, cigarrillos y otros productos, detallaron los informantes.

El robo fue denunciado por la hija de la víctima en la comisaría segunda de Merlo, por lo que la policía trabajaba para localizar a los asaltantes.

«Es una vergüenza, así no se puede vivir. Me revolvieron todo y me pegaron un culatazo. Me dejaron todo patas para arriba», expresó esta mañana a víctima en diálogo con el canal Todo Noticias. «Me quemaron también la mano y en la cabeza tengo moretones. Los delincuentes entraron y yo sentí ruidos y vi una luz prendida cuando estaba en la cama. No se puede vivir tranquilo», se lamentó el hombre.

En tanto, uno de los hijos de Aguirres dijo que el hombre «tiene golpes en la frente y las manos».

Los investigadores analizaban las imágenes tomadas por las cámaras de seguridad de la zona y recolectaban huellas de la vivienda en busca de elementos para esclarecer del hecho. Se inició una causa en la Fiscalía de turno.