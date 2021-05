El empresario Ariel Diwan quiere ser candidato en Morón y desafía a Tagliaferro y a Ghi: «No quieren ser intendentes»

Hace apenas unos meses el empresario inmobiliario y teatral Ariel Diwan irrumpió en la escena política de Morón, al postularse como concejal por Juntos por el Cambio. Las autoridades de los partidos que integran esa alianza en la Provincia de Buenos Aires lo negaron. Pero el hombre dice que sigue firme con la idea de competir en las PASO y desafía tanto al ex intendente, Ramiro Tagliaferro, como a su sucesor, Lucas Ghi, a quien critica pese a haber votado, según reconoció en una entrevista a Mpquatro radio.

«Hace un poco más de un año que trabajo con el equipo de Martín Lousteau y el diputado radical Emiliano Yacobitti», explicó Diwan esta mañana, para presentarse y negar las acusaciones de ser una suerte de Caballo de Troya del PJ.

Hola! Me sumo a éste nuevo mundo digital xq quiero estar en contacto con quienes tengan ganas de trabajar conmigo en el presente y futuro de Morón. Voy a estar online para leerlos y escucharlos. Gracias #JuntosporelCambio x el espacio. Soy nuevo en redes, pero aprendo rápido 💪🏻 pic.twitter.com/c2LI1IdzZD — Ariel Diwan (@arieldiwanok) April 1, 2021

«Hace más de 25 años que la cosa está cada vez peor. Y los nombres se repiten. Evidentemente estamos fallando. Acá los políticos, cuando no había dicho una palabra, querían que me baje. Ahora voy para ser concejal. Empecé con un grupo chico, pero se empezaron a acercar vecinos y muchos políticos», sostuvo el empresario, en referencia al escándalo que desataron sus afiches: El PRO, UCR y la CC bonaerense negaron que tuviera afiliación alguna.

«Algunos se creen los dueños del partido. Lousteau quiere que participe la gente, con más o menos experiencia. Para mí fue doloroso el comunicado, pero es señal de que la cosa anda bien. Vamos a poder participar y estoy trabajando todo el día. Tengo bastante de lado el asunto comercial. Me vienen a pedir, comida, trabajo. Los comedores están explotados de gente», dijo.

La Ley de oncopediatría garantiza a los niños con cáncer, desde el momento del diagnóstico, el acceso a todos los medicamentos y tratamientos. El proyecto de ley fue presentado en 2020 en el Congreso de la Nación. Figura con el número de expediente 4730-D-2020… pic.twitter.com/wCawKyNDUF — Ariel Diwan (@arieldiwanok) April 8, 2021

Diwan reconoció haber votado a Ghi en 2019, pero consideró que foto en la que se ve con una boleta completa del Frente de Todos «era una cargada en un grupo de amigos» que se filtró. «Pero lo voté a Ghi, como antes a Tagliaferro. Cuando ganó en el 2017 creo que se le voló la cabeza y fue la peor gestión en 30 años. Hay un electorado amplio. Estoy muy defraudado. Me extraña más de Ghi. Si no quiere ser intendente que se vaya a su casa», desafió.

Pegar carteles y pagar notas en medios no te hace dirigente. Acá los Presidentes de JxC PBA aclaran que el Sr. Ariel Diwan no tiene relación con nuestro espacio en Morón: pic.twitter.com/XnrxaNBKYP — Yanina (@yaninamvera) March 12, 2021

El empresario debe hacerse un espacio, que no sobra por adentro ni afuera de la grieta. «Acá falta un intendente que tiene ganas de trabajar. Hoy el problema más grave es la inseguridad. Las calles no se hacen. Ni Lucas Ghi, ni Tagliaferro, yo te aseguro que no quieren ser intendentes. A veces los ponen para ganar la elección», sostuvo Diwan. En uno o dos meses, de acuerdo a si se postergan las elecciones, habrá lista. «Veremos que pasa», se esperanza.