ATE Morón: «Bancamos al Gobierno pero tenemos que darle a entender que hay que discutir salario y condiciones dignas

Dirigentes de la Asociación de Trabajadores del Estado debatieron este jueves sobre la necesidad de volver a discutir salarios y «condiciones de trabajo». Fue a través de un zoom con referentes y delegados de distintos sectores de ATE Morón, seccional que agrupa a buena parte de la planta de trabajadores del Hospital Nacional Alejandro Posadas, ubicado en Villa Sarmiento.

La apertura estuvo a cargo del secretario general de la Seccional, Darío Silva, quien se encuentra aislado por ser contacto estrecho de un caso de Covid-19: «Este encuentro es muy necesario porque tenemos que discutir y entender lo que está pasando en el hospital y en todos los hospitales nacionales».

Propuso así escuchar «voces de los compañeros y compañeras porque estamos pasando por un momento bastante complicado económico, psíquico y en todo sentido». «Tenemos que entender qué es lo que está pasando y tenemos que tratar de entender que más allá de la responsabilidad que tenemos como trabajadores de la salud tenemos la responsabilidad de discutir el tema salarial y de condiciones laborales», dijo.

Y reflexionó: “Es un momento clave para entender que la necesidad no es de un espacio sino de todos los trabajadores nacionales. Debemos ser mensajeros de que no estamos conformes con lo que está pasando, con nuestro salario, con algunas medidas que se toman. Nosotros bancamos este gobierno porque consideramos que es un gobierno popular y peronista pero como peronista tenemos que darles a entender que tenemos que empezar a reclamar por un salario y condiciones dignas».

A su tiempo, Graciela Figueroa explicó que: “Hay varios procesos en marcha como el pase a planta, la habilitación de ascenso vertical para la gente de planta».







«Este tipo de situaciones tiene varias maneras de encarar, no solo desde lo colectivo, también tiene que ver con el trabajo interno que venimos haciendo. Más allá de que los tiempos no son los adecuados, se trabaja desde la organización para resolver distintos temas. Vamos resolviendo muchas cosas. Hoy tenemos en común una necesidad y si éste no es el momento de encarar situaciones para resolver, no creo que haya otro momento para poder resolverlos”, apuntó.

Su compañero Flavio Vergara sostuvo: “hace tiempo venimos hablando de que se debe regularizar el empleo. Vamos a discutir la situación de categoría de varios miembros de personal de planta. Desde siempre sabemos que tenemos derecho a la dignidad del salario, condiciones de estabilidad».

«La discusión de fondo es poder tener un mango para no llegar ahorcados a fin de mes. Se trata de vivir con dignidad, no es pedir algo grande. Vivir como un laburante tranquilo con dignidad, no vivir preocupados. Venimos de un saqueo sistemático del macrismo y de una paritaria muy corta que no alcanza, pero en pandemia quedó en claro la importancia superior de los trabajadores y trabajadoras de salud como el único sistema que garantiza la vida y por el esfuerzo de cada uno. Pasamos mucho dolor. Es el momento para reclamar lo que nos corresponde ahora que somos visibles”, indicó.

Luego sostuvo que “hay que buscar alguna forma para que se reconozca nuestro laburo. Hoy la provincia y la ciudad pagan mejores salarios que nación. Queremos estar contentos, laburando bien y no pensando en cambiar de lugar para poder llevar el mango a casa. Debemos abrir este debate entre nosotros para que sepan las autoridades que acá hay voluntad de resolver y no de generar conflicto pero tenemos que tener una respuesta”.

Por último, Carla Horrisberger explicó que “debemos explicar a todos que el sueldo no nos alcanza, que necesitamos un salario más digno, que la canasta familiar está más arriba que nuestro salario. Tenemos que sostener que el sueldo no nos alcanza y que necesitamos más esfuerzos”.

Silva cerró diciendo que “a nosotros nos queda la más brava, debemos organizarnos para ver de qué manera sientan que somos clase trabajadora exigiendo y solicitando de la mejor manera que necesitamos una recomposición salarial y mejores condiciones laborales”.