Mateo Sosa: Familiares del nene atropellado en Morón Sur pidieron penas más duras contra los asesinos al volante

Familiares de Mateo Sosa, el nene que murió tras se atropellado el 31 de marzo pasado, realizaron un acto de concientización en la tarde de ayer, al pintar estrellas amarillas y colocar un cartel en señal de prevención en el lugar donde sucedió el accidente, por el cual está detenido el conductor del auto.

La actividad fue parte de una campaña de educación vial que lucha contra los asesinos al volante. La ong «Estrellas Amarillas» tiene presencia en toda la Argentina y ayer acompañó a los familiares de Mateo, en un acto del que participó el intendente, Lucas Ghi, y la Dirección de Tránsito y la Secretaría de Seguridad.

«Estas estrellas significan que hubo un incidente vial, significa prevención y concientización. Es un señalamiento importante para conductores y los peatones», explicó esta mañana Jorge Núñez, tío materno de Mateo, el nene asesinado.

«Es muy fácil matar y que un vehículo se convierta en un arma. El alcohol al volante es la principal muerte en accidentes viales en los jóvenes», indicó en diálogo con el programa Estación Central (Mpquatro radio), tras el acto de ayer.







La querella espera poder determinar si el detenido Nahuel Silva Correa tenía restos de alcohol en su sangre. «Nunca vamos a saber, porque el accidente fue a la 1 de la tarde y se entregó a las 9 de la noche. Se presentó como si nada. Se hicieron las pruebas, pero todavía no están los resultados. Entorpeció la causa. Venía a alta velocidad en un día soleado. Algo le pasó para atropellar a una criatura. Se distrajo o venía alcoholizado o drogado», dijo Jorge.

Y agregó: La muerte de Mateo se viralizó y el tipo está preso. En general quedan libres, mientras las familias entierran a los hijos»

¿Cree que puede servir endurecer las penas?

Las penas se tienen que endurecer. Nahuel Correa tiene una pena máxima de 8 años y una mínima de 6 meses por homicidio culposo agravado. El CP argentino es viejo. Tiene cien años. En 1921 los autos andaban a 20km por hora.

«Los legisladores no sé por qué no cambian las leyes. El año pasado le tocó a Tahiel, en Laferrere. Salió en todos los medios y los políticos fueron a presentar un proyecto de ley. Cuando pasó todo y se calmó la cajonearon. Cuando pasó lo de Mateo, el ministro de Transporte presentó un proyecto de alcohol cero», se quejó Núñez, en alusión al proyecto que presentó el FR y que no llegó a tratarse en el Congreso. Este año surgió otro similar, pero de JxC.