Empleados de la Clínica Constituyentes de Morón volvieron a manifestarse por reclamos salariales y condiciones laborales

Trabajadores de la Clínica Constituyentes de Morón volvieron a realizar ayer una medida de fuerza por los salarios adeudados y condiciones de trabajo, luego de un año de crisis en lo institucional y en plena pandemia sanitaria.

“Es nuestro paro número once, es increíble tener que llegar a esto, que haya compañeros que no llegan a fin de mes o que estén pidiendo para que le carguen una SUBE y por parte de la empresa son palabras vacías que no nos alcanza”, sostuvo una trabajadora, consultada por el canal de La Izquierda Diario.

Personal de la salud.. pidiendo sus sueldos..primera línea en esta pandemia y no les pagan,vergüenza total!clínica constituyente morón! @MSTargentina .@vilma_ripoll pic.twitter.com/nvxY0nqywH — Rosalía Insaurralde (@Ro_insaurralde3) May 10, 2021

Luego de dos movilizaciones sin respuestas definitorias, cobrando el salario en cuotas, los trabajadores del centro impulsan un petitorio público para presentarlo en el Ministerio de Trabajo de Provincia y en el municipio de Morón.

La izquierda y el sindicato de la Sanidad (ATSA) ya movilizaron, pero desde la empresa se alega que el problema es macro: 11 clínicas cerraron en el GBA durante la pandemia. Tal fue el caso de la Sagrado Corazón de Hurlingham, que se fue a pique después de que el PAMI le rescindiera el contrato.

Fuente: La Izquierda Diario