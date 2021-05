Crisis policial en Moreno: Se amotinaron los presos en una comisaría y otras dos no atienden por casos de Covid-19

Un grupo de detenidos se amotinó en una comisaría de Moreno, por falta de espacio y condiciones dignas, y dejaron en vilo a dos policías que fueron tomados como rehenes, aunque tras casi cuatro horas de negociaciones la revuelta fue controlada y los efectivos liberados, según informaron fuentes judiciales.

El hecho comenzó el martes, cerca de las 22.30, cuando un grupo de aproximadamente 15 detenidos, de los 43 que se encontraban alojados en la dependencia, inició un reclamo en la comisaría de Villa Trujui, de la localidad de Moreno, situada en Cervantes y Joaquín V. González.

La protesta continuó con la captura de dos efectivos de la Policía que hacían la recorrida por los calabozos, quienes quedaron como rehenes de los presos amotinados.

Los detenidos reclamaban mejoras en las condiciones de alojamiento y algunos traslados a otras dependencias policiales.

Mientras que cerca de las 2.30 de la madrugada de este miércoles, luego de una serie de negociaciones y la entrega de un petitorio a las autoridades judiciales, los presos liberaron a los policías sin que se produjeran heridos ni daños materiales en los calabozos.

Por su parte, una división del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) se presentó en el lugar para dialogar con los presos y lograr un acuerdo para que depusieran su actitud.

Voceros judiciales vinculados a la pesquisa explicaron que la comisaría tiene en sus calabozos capacidad para alojar a 16 personas, aunque suele albergar a entre 45 y 50 detenidos en sus instalaciones.

Luego de la protesta, cuatro presos fueron trasladados a otras dependencias policiales de la zona oeste del Conurbano.

Las actuaciones judiciales por el hecho en la comisaria de Moreno están a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 8, que dirige el fiscal Gabriel López.

#Insolito la comisaría 7ma de #Moreno amaneció cerrada por múltiples casos de covid🦠

Volvió a funcionar por la tarde, pero solo toman denuncias desde la puerta. pic.twitter.com/1LbRbMWwwr — Somos Oeste (@SomosOeste) May 12, 2021

Como si esto fuera poco, la Comisaría 7ma de La Reja permanece cerrada por casos de Coronavirus, lo que provocó el aislamiento de los policías a cargo.

Así lo expresaron desde la seccional policial en un comunicado que está actualmente también instalado como cartel en la vía pública en el ingreso al edificio.

“Por motivos de registrarse casos de Covid-19 positivos en esta seccional policial y con el fin de resguardar la integridad física de los denunciantes es que la Comisaría permanecerá cerrada momentáneamente”, indicaron en el escrito.

En paralelo, ratificaron que “se procederá a derivar a los denunciantes a las comisarías cercanas” como la seccional 6ta del distrito. Mientras tanto, la Comisaría afectada por casos positivos continúa funcionando de forma online.

Lo mismo ocurre con la Comisaría 1° de Moreno. Días atrás, se conoció que el sargento de la Policía Bonaerense de la Cría, Marcelo Sebastián García, falleció a causa de la pandemia tras comenzar con síntomas el pasado 16 de abril.

“A mi hermanito no me lo devuelve nadie, pero no queremos que haya otro Sebastián, los chicos de la Policía como él están solos”, escribió su hermana en redes.