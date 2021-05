Renovar licencias de conducir: El Municipio de Morón salió a relativizar el fallo que obligó a quitar una multa del sistema

El Municipio de Morón salió a aclarar que no es responsable de cómo funciona el sistema nacional multas, después de que un fallo judicial lo obligara a extender una licencia de conducir a un contribuyentes sin necesidad de que pagar los $40 mil en multas, que se le exigía para renovar el carnet.

El tema, que cuenta con antecedentes, retomó notoriedad esta semana, luego de que la Cámara de Apelaciones de San Martín rechazara una apelación del Municipio, en una causa en la que la Justicia en lo Contencioso Administrativo había dictaminado en primera instancia que no se podía negar la renovación del registro de conducir a una persona por las multas.

La situación comenzó el 23 de marzo cuando Pablo Augusto Barril, quien se desempeña además como empleado del Municipio, fue a tramitar el registro y se encontró con el requerimiento de saldar sus deudas por infracciones en CABA. El hombre es representado por un ex secretario municipal: Walter Juara.

Fallo firme: La Justicia obligó al Municipio de Morón a renovarle el registro a un hombre que se negó a pagar una multahttps://t.co/IjiVbCyYmN pic.twitter.com/SAqLLFTSyf — Darío Albano (@albanodl) May 18, 2021

Esta mañana, en diálogo con Estación Central (Mpquatro radio), el director de Licencias de Morón, explicó qué pasa a partir de ahora cuando expire un carnet.

«Hace varios años, a partir de un fallo en la Provincia, el Defensor del Pueblo de la Provincia sugirió que las multas sin sentencia de la Justicia de Faltas no debería ser obligatoria», apuntó Leonardo Lucero. Ahora ¿Qué pasa con las que tiene sentencia y fueron informados a la Agencia Nacional de Seguridad Vial? «Esa infracción aparece en el certificado y no te permite seguir».

«En este caso a un ciudadano le figuraban infracciones en la Ciudad de Buenos Aires con sentencia firme. La agencia nacional las cargó en el sistema. Nosotros notificamos al vecino y le dimos la opción de pagar, o de presentarse en el juzgado en Capital para resolver el tema», contó hoy el funcionario.

Lo más curioso es que «esta persona estaba dentro del plazo de la prórroga, por lo que mantenía la licencia hasta marzo de 2022». Por efecto de la pandemia, todas las licencias se encuentran prorrogadas por la Provincia, que es autoridad en las disposiciones de la ley de tránsito. Las que vencen entre el 1/1/21 y el 31/12/21 pueden seguir circulando por el término de 12 meses. Si vencieron entre el 15/2/20 y el 31/12/20 son válidas por 18 meses más.

Con el patrocinio de Juara, no obstante, este empleado municipal decidió presentarse en la Justicia para no pagar las multas. «La Justicia hizo a lugar, entonces nos notificó a nosotros. Lo que hicimos fue notificar a la dirección provincia de Licencias de Conducir, para que interceda ante la Agencia nacional de seguridad Vial, para sacar esa infracción (de CABA) del sistema».

«Porque si no abonás el sistema no te habilita. Ahora, esta no era una multa de Morón. Cuando aparece lo informamos y se puede pagar en el momento. Pero si no puede o quiere apelar puede continuar con la licencia», explicó Lucero.

A pesar de la novedad, el director de Licencias del Municipios cree que «en términos prácticos este fallo no nos cambia nada. Porque el sistema no lo hace el municipio. Tampoco sé si conviene judicializarlo. Eso tiene un costo también».

«Nosotros no obligamos a pagar ahí la infracción. Se abre una instancia de diálogo. A veces es un dolor de cabeza, por ahí no sabían que tenían multas. Pero la realidad es que no corresponde a los municipios definir si se puede quitar una infracción (de otra jurisdicción) para renovar la licencia», aclaró Lucero.