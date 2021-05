Confirmaron una condena contra Gustavo Menéndez: Cuáles son los caminos que lo pueden dejar sin intendencia en Merlo

Gracias por creer en mis queridos amigos y compañeros

No voy a bajar los brazos, tengo la paz de quien se sabe inocente.

Esto es un problema político, no un tema jurídico.

Sereno y digno, puedo mirar a los ojos al que se me cruce.

Abrazo gracias y gracias nuevamente! #Gracias https://t.co/JzGjNQDAmv