Padres Organizados desmintió al Presidente sobre el aumento de casos por culpa de la escuela: «Es falso»

El colectivo de Padres Organizados salió al cruce de las declaraciones del presidente, Alberto Fernández, quien en una entrevista publicada el sábado intentó justificar su decisión de un nuevo de cierre de escuelas al sostener que “lo único que está demostrado es que en los chicos en edad escolar, de cero a doce años, el aumento de los contagios aumentó el 110 por ciento. ¿Qué cambió en ese tiempo? La escolaridad. Ese dato me lo dio (el Dr) Pedro Cahn”.

Los entrevistadores, María O´Donnell y Ernesto Tenembaum, no requirieron los datos. “La cifra, sin ningún tipo de referencia adicional, y dicha por el presidente, alarmó a muchas familias que escucharon la entrevista y se quedaron con esa única interpretación. Desde Padres Organizados ofrecimos una respuesta ayer, con el respaldo de los médicos que forman parte de nuestra red nacional. La certeza es que, aunque el dato del incremento de casos sea cierto, no se explica por la asistencia de los chicos a la escuela y, más importante, que la mayor cantidad de casos positivos no está asociado a enfermedad más grave (como se desprende de los datos de internaciones pediátricas)», afirmaron desde PO, el colectivo que pide por el regreso a clases presenciales y protagoniza una resistencia pacífica.

La desmentida de Cahn

Desde Padres Organizados citaron que el propio Cahn fue entrevistado por el diario La Nación y aclaró varios puntos. Entre ellos, que los datos son proporcionados por la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud y se refieren a la población en edad de cero a 19 años; que la comparación toma dos puntos: la semana epidemiológica 42 (del 11 al 17 de octubre de 2020) con 8120 casos y la semana 14 (4 al 10 de abril de 2021) con 17.703. El crecimiento de casos en menores de 20 años refleja el aumento de los casos comunitarios. No puede afirmarse que haya relación causal con la escolaridad”.

“La afirmación del presidente es falsa por varios motivos: Habla de un rango de edad diferente al del informe, no considera el aumento de los casos de la comunidad y tampoco el mayor testeo asociado a la escolaridad”, agregaron, para recordar que, de acuerdo al especialista en procesamiento de datos Federico Lois, “tomar decisiones de políticas públicas con las métricas de casos es incorrecto debido a que depende de la cantidad de testeos y los criterios y las estrategias».

Hurlingham: Padres organizados le pidieron por las clases a Kicillof https://t.co/85VQewGStb a través de @Mpquatrook @PadresOrg — Darío Albano (@albanodl) May 13, 2021

Otro dato: La internación y la mortalidad asociada con Covid-19 en los menores de 18 fue inferior, en promedio, al 0,5 por ciento del total de hospitalizaciones y mortalidad desde mayo de 2020”

En otro orden, el pasado viernes 21, Padres Organizados Hurlingham se presentó en el Concejo Deliberante para solicitar la Banca Abierta. Y en la misma jornada, entregaron en la Municipalidad una carta al intendente Juan Zabaleta para que eleve su pedido al gobernador Axel Kicillof.