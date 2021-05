Merlo: La ambulancia nunca llegó y llevó a su papá enfermo de cáncer hasta el hospital en la silla de ruedas

Una joven trasladó a su papá, paciente de cáncer en los huesos, en una silla de ruedas hasta un hospital en Merlo, tras esperar 8 horas a que llegue la ambulancia. El video de Lorena Ledesma y su papá, Eduardo, se viralizó en redes.

Eduardo Ledesma vive en Merlo: había comenzado a desmejorar el miércoles al mediodía: el dolor aumentó y no le permitía moverse ni salir de la cama. Entonces Lorena hizo el primer llamado al 107 para pedir una ambulancia.

Le dijeron que el sistema estaba colapsado y que no había móviles disponibles, pero que enviarían uno apenas fuera posible. Algunas horas después, cuando volvió a llamar, le dijeron que no había registro de su primer pedido.

“A todo esto también llamamos a PAMI. Mi papá estaba cada vez peor. Nadie nos atendía ni nos daba respuesta. Nos abandonaron”, contó Lorena a Clarín.

Poné #TelefeNoticias



AHORA | Llevaron 15 cuadras en silla de ruedas a un paciente oncológico porque la ambulancia no llegó después de ocho horas de espera en Merlo. pic.twitter.com/GZZs6iyQ5u — Telefe Noticias (@telefenoticias) May 28, 2021

Ante la falta de respuesta, acudió por ayuda a los bomberos y la policía, pero ambos le dijeron que no podían hacer nada. Por eso, ya entrada la noche, decidió llevar al hombre al hospital por sus propios medios.

Pero subirlo al auto era imposible, ya que Eduardo pesa más de 100 kilos y el dolor no le permitía apoyar los pies en el suelo.

“Tuvimos que pedirle prestada una silla de ruedas a un vecino y, como pudimos, lo sentamos a mi papá. Lo abrigamos con una frazada y lo llevamos. Fueron 15 cuadras desde la casa hasta la clínica”, relató la mujer.

Otros familiares, en el auto, iban alumbrando el camino para que la silla de ruedas se desplazara mejor. También grabaron parte del trayecto, que luego fue publicado en el portal Merlo Real Noticias.

Lorena aclaró que no tiene intención de “hacer política” con la difusión del hecho, sino que busca que algo así no vuelva a pasar. “Nos decían que no había ambulancias. Bueno… si no hay ambulancias, tienen que buscar la forma de ayudar a los vecinos, no abandonarlos de esta manera”, pidió.

Si en Merlo contáramos con el SAME, como lo hacen más de cien municipios de la provincia, ningún vecino atravesaría una situación como esta.



¿Qué motivos tendrá el Intendente Menéndez para no haber aceptado ese servicio esencial que ofreció nuestra gestión? — David Zencich (@DavidZencich) May 28, 2021

Al llegar al hospital San Juan de Dios, un médico cuestionó la demora en el ingreso del paciente. “Nos preguntó por qué habíamos esperado tanto en llevarlo. Parecía una broma, pero le contamos y quedó asombrado por la falta de respuestas del servicio de emergencias”, dijo Lorena.

Eduardo fue finalmente atendido y quedó internado con oxígeno porque, según le explicaron, el corazón no latía con fuerza. Tiene neumonía y líquido en los pulmones.

“La desidia, la falta de interés y el abandono que hicieron con mi papá fue muy cruel. Te podés estar muriendo en tu casa que nadie parece querer ayudarte. Espero que ninguna persona vuelva a pasar lo que yo he pasado con mi papá”, cerró Lorena.