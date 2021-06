El HCD de Hurlingham aprobó la Rendición de Cuentas pero el debate se concentró en las escuelas, vía Banca Abierta

El Concejo Deliberante de Hurlingham aprobó por unanimidad la Rendición de Cuentas del Ejercicio 2020, con los votos de los bloques del Frente de Todos y Juntos por el Cambio, a excepción de la concejal Andrea Giorgini, quien al igual que el radical Diego Benavídez, estuvo ausente durante la sesión.

El tratamiento del expediente se dio sobre la fecha límite, por eso se alegó en la documentación enviada al cuerpo que se dejaba constancia “de que la dilación en el tratamiento de la presente Ordenanza se debe al confinamiento por la pandemia COVID 19”.

Sin embargo, en la región, Hurlingham fue el último distrito en analizar y tratar la Rendición de Cuentas 2020: Morón lo hizo el pasado 17 de mayo, mientras que Ituzaingó lo realizó aun antes, el 12 de este mes.

Previo al tratamiento de los expedientes que conformaban el Orden del Día, se desarrolló la Banca Abierta, que estuvo signada por el debate en torno al postergado regreso a clases presenciales en la Provincia de Buenos Aires.

En primer término, hizo uso de la palabra por el colectivo de Padres Organizados Lorena Polo, quien sostuvo que «como padres hemos sido testigos de cómo la salud psíquica y emocional de nuestros niños se ha ido deteriorando a lo largo del año pasado, el aislamiento ha desarticulado sus vínculos».

Y citó las palabras del doctor Jorge Cabana, presidente de la Subcomisión de los Derechos del Niño de la Sociedad Argentina de Pediatría: «La escuela educa, crea lazos sociales, alimenta, da refugio, democratiza conocimientos, orienta y contiene. Es un sitio seguro y constituye una herramienta de equidad social indispensable, particularmente para los grupos más vulnerables”.

Luego, la representante de Padres Organizados puntualizó: «Los Niños son el grupo Menos Afectado por este virus y quienes Menos Afectan a la sociedad (según la Sociedad Argentina de Pediatría); Las Escuelas son un recurso muy efectivo para el control de contagios. Ayudan a detectar; Está probado que el contagio interno en el colegio es del 0,16 por ciento, absolutamente mínimo; El impacto en el transporte ronda el diez por ciento. Ya que en los colegios del Conurbano los chicos van a pie o en bicicleta, mientras que en los colegios de clase media van en transporte escolar o auto particular; Según las autoridades, se ha podido vacunar a más del cincuenta por ciento de los docentes. Y ya algunos cuentan con la segunda dosis».

Y en ese sentido reclamó: «La virtualidad sólo aumenta las desigualdades. Necesitamos la Presencialidad para educar. La no escolaridad de un chico, es una catástrofe, otra pandemia. Sin Educación no hay Salud integral y no hay futuro posible».

Polo reclamó que la educación sea considerada “actividad esencial”, garantizando así este derecho constitucional en la República Argentina. Para ello es vital que el Estado pueda garantizar el acceso a la educación para todos los niños, niñas y adolescentes; es decir, que todos puedan ejercer su derecho a recibir una educación de calidad, de manera igualitaria, sin diferenciar entre escuelas de gestión pública y de gestión privada».

Asimismo, remarcó que la suspensión de clases presenciales marcó disparidades sociales: «El acceso desigual a las computadoras, la falta de conectividad, sectores con déficit habitacional, falta de agua, luz precaria. Las escuelas públicas no pueden garantizar la enseñanza virtual que establece el mencionado Plan Jurisdiccional, por no contar con los recursos humanos, ni materiales para ello. Provocando de esta manera una desigualdad abismal entre quienes asisten a escuelas privadas y escuelas públicas», afirmó.

Finalmente, recordó que durante el aislamiento recrudecieron situaciones de violencia, maltrato familiar y abusos que «históricamente han sido detectados por la escuela, que a través de sus profesionales especializados articulan con el servicio local… dando una respuesta desde el mismo sistema educativo hacia otros canales de contención y resguardo. Asimismo, la inasistencia escolar también trae aparejados otros riesgos como el embarazo en la adolescencia y la explotación laboral y sexual».

Por eso pidió que «las autoridades escuchen este llamado y avancen en un acuerdo político social que ponga al sistema educativo en agenda, en forma urgente. La escuela es y ha sido siempre el eje organizador de la familia en su conjunto y es necesario que vuelva a serlo. Los instamos a que acompañen esta iniciativa de defensa por el Derecho a la Educación Esencial de todos y cada uno de los N., N., y A. de Hurlingham y de toda la Provincia. Como miembros de esta comunidad, le solicitamos que transmitan formalmente esta petición y se comprometan a articular, junto a las autoridades que correspondan, las directivas adecuadas para restablecer la educación presencial, lograr la reapertura de las escuelas, asegurar la continuidad del ciclo de enseñanza obligatorio público y esencial con parámetros plenos de presencialidad que garantice la igualdad de oportunidades y el acceso a una educación digna y equitativa, para no postergar ni restringir aún más los derechos fundamentales de nuestros N., N., y A. en un contexto altamente vulnerable».

Las palabras de Padres Organizados tuvieron respuesta. En primer término, de parte de un padre quien hizo uso de la Banca Abierta para defender la virtualidad actual. «No es que el año pasado los chicos no aprendieron. La escuela siguió siendo ese lugar que convoca al conocimiento. Mi hijo aprendió a leer y a escribir de forma virtual. Seguramente no es la escuela que todos conocimos, la que vivimos, no es la que hoy le toca a nuestros pibes, pero lamentablemente a ninguno le tocó vivir una pandemia, con vecinos y familiares contagiados. Lo más importante que tenemos son nuestros pibes y luchamos todos los días por su bienestar. Me preocupa que se quiera volver a las clases presenciales cuando no están dadas las condiciones. Y se vio que cuando los casos no eran tantos se pudo volver a las escuelas. Tenemos que ir a mayor solidaridad y no a enfrentarnos. Eso debe preocuparnos, garantizar la salud de los chicos y sus familias», consideró.

También participó Eduardo Zayas, enfermero de Terapia Intensiva del Sistema Local de Salud, quien dio su testimonio sobre los casos y pacientes que con Covid, situación que definió como “muy crítica” y, destacó que, a diferencia del año pasado, «se da una baja en cuanto a la edad de los internados que requieren asistencia respiratoria mecánica”.

Por su parte la secretaria de Salud del Municipio, Magdalena Ragatky Caffera, intervino para trazar un panorama del alza de contagios en Hurlingham. “Si bien las escuelas no son un lugar de contagio, eso no implica que se contagien en el contexto de la circulación. Y para que los contagios bajen y vuelvan las escuelas debe bajar la circulación. Vemos que bajó mucho la edad de hospitalización con casos graves, lo que se modificó a lo largo de la pandemia con las nuevas cepas que circulan que son más graves para gente joven. Casi el 40 por ciento de las personas internadas son menores de cincuenta años. Aumenta la letalidad en la gente más joven que asusta y que debemos mirar a la hora de salir a discutir si virtualidad o presencialidad. En Hurlingham los casos disminuyeron en un 30 por ciento gracias a la virtualidad», sostuvo. Y agregó que el sistema de salud está al límite, pero que gracias a las restricciones se evitó que el sistema colapsara «como vimos en tantos lugares del mundo».

Si bien admitió que los chicos no se observa una gravedad de casos ni de letalidad, «pensemos que esos chicos pueden estar en contacto con personas que pueden estar en riesgo. Hubo un marcado descenso de casos con la virtualidad y es lo que necesitamos para que el sistema no colapse», opinó.

Finalmente, el secretario de Educación, Martín Tufeksián, repudió lo que denominó como un «escrache» al gobernador Axel Kicillof, en relación al episodio ocurrido el pasado 13 de este mes cuando dos integrantes de Padres Organizados portando una bandera con su reclamo intentaron acercarse al mandatario provincial, de visita en el distrito.

«Muchos de los Padres Organizados tienen mi teléfono. Me escriben, hablamos, pero la verdad es que es muy complejo llegar a un acuerdo con aquellos que nos señalan como vagos, ineficientes», disparó Tufeksián.

El funcionario destacó que los docentes sostuvieron la continuidad pedagógica. Dijo que entregaron más de mil dispositivos tecnológicos, que se mejoró la conectividad y otras iniciativas como las desarrolladas con la UNAHUR.

«Trabajamos para que las escuelas tuvieran los insumos para poder volver a la presencialidad, pero el problema es que creemos que el virus no puede ingresar a las escuelas, pero vimos infinidad de chicos y docentes contagiados», señaló.

Por último, pidió «un poco más de paciencia. Esta situación se resolverá en breve. Hay vacunas».

