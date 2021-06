Castelar: Patricia Bullrich defendió el regreso a las aulas junto a padres, psicólogos y empresarios del transporte

La presidente del PRO, Patricia Bullrich, respaldó hoy la vuelta al colegio en la puerta de la Escuela Primeria 7 de Castelar norte, junto a la concejal Analía Zappulla, consejeros escolares y otros dirigentes de Juntos por el Cambio.

La exministra de seguridad fue recibida por Padres Organizados, docentes, psicólogos y transportistas escolares, con quienes compartió los puntos de vista por «los graves efectos de la suspensión de clases en la Provincia (por el GBA)»

El encuentro tuvo lugar la EP “Tomas Espora”. Pablo Houghton, uno de los representantes de los padres que exigen la presencialidad, planteó la preocupación de las familias. “El año pasado, abrieron antes los shoppings que las escuelas. La incongruencia de esta política viene del año pasado”, sostuvo.

Con @PetrovichLorena @AZappullaOk @MaraTraverso5 estuvimos en una escuela de Castelar. Los padres, docentes y psicólogos nos contaron de la angustia que sufren los chicos al estar sin clases. Es urgente que abran las aulas en la provincia de Buenos Aires: no son foco de contagio. pic.twitter.com/DEO011wJPw — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) June 1, 2021

Patricia Bullrich coincidió: “Hay una cerrazón del Gobierno en este tema. Se demostró que hasta el que tiene una computadora no puede prestar atención, porque la virtualidad no es sólo un problema de infraestructura. Los chicos necesitan socializar y cada vez hay más actividades no controladas, en vez de volver a la escuela con los protocolos correspondientes”.

Zappulla señaló que esto afecta incluso la salud física de los chicos, ya que se suspendieron los controles sanitarios, como los certificados de vacunación, que las familias debían cumplir. Además, recordó que “a la grave situación que atraviesan los chicos se suma la crisis casi terminal de una serie de fuentes de trabajo vinculadas a la escuela que están viéndose afectadas”.

En ese sentido, en diálogo con un grupo de transportistas que estaban en el lugar, recordó que Juntos por el Cambio presentó un proyecto en el Concejo Deliberante de Morón para atender la situación del transporte escolar.

Hoy visitamos con @PatoBullrich la Escuela N°7 de Castelar, donde pudimos hablar con padres de @PadresOrg, docentes y transportistas vinculados a la educación. La situación de los chicos, de las familias y de los emprendimientos en torno a la escolaridad es gravísima. pic.twitter.com/aJf32zhH8k — Analía Zappulla (@AZappullaOk) June 1, 2021

En concreto, se planteó que el Municipio contratara los micros y camionetas durante la emergencia, como forma de compensar el impacto económico. “El Frente de Todos lo cajoneó pese al reclamo de los transportistas”, apuntó Zappulla.

Por su parte, la consejera escolar María Traverso advirtió que «muchas escuelas no alzan la voz por temor a represalias, que las hay, pero el efecto pedagógico que está causando esto va a ser muy grave”.

También estuvieron en Morón la senadora provincial Lorena Petrovich y el referente provincial de Equipo PRO, la agrupación de Pato Bullrich, Martín Culatto.