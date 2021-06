Sabbatella disparó contra el fallo que dejó firme la condena por abuso de autoridad: «Clarín sigue manejando el sistema judicial»

La Cámara Federal de Casación dejó firme una condena de seis meses de prisión en suspenso contra el extitular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) Martín Sabbatella por el delito de abuso de autoridad cometido en la aplicación de la Ley de Medios al Grupo Clarín.

El fallo fue firmado por los jueces Mariano Borinsky y Javier Carbajo, con la disidencia de la jueza Ángela Ledesma. La condena incluía inhabilitación para ejercer cargos públicos por un año. El exintendente de Morón es actualmente presidente de la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar).

Sabbatella aún puede recurrir a la Corte. El funcionario había sido condenado por el “presuroso trámite” para la aprobación de la resolucióń que lo obligaba a adecuarse a lo que disponía le Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, sancionada en 2009, y reformada en abril del 2016.

La Justicia dio por establecido que la adecuación de oficio al Grupo Clarín se fundamentaba en “cuestiones políticas o ideológicas, apartadas de los principios rectores en materia de Administración Pública”. Cuando impuso la condena, el juez Ariel Lijo consideró que había “animosidad” en la resolución del Afsca, que fue “arbitraria y alejada de los principios de imparcialidad”.

En el proceso se investigaron las conductas que tuvo el funcionario con el Grupo Clarín. El directorio de la Afsca convocó a una reunión para tratar de manera urgente unos informes sobre la adecuación aprobada en octubre de 2014.

Abrazo siempre, Martín. Y sobre todo en estas horas, en las que la injusticia del #lawfare vuelve a castigarte por querer que las leyes de la Democracia se cumplan. https://t.co/UFPaJdUvPi — Lucas Ghi (@LucasGhi) June 3, 2021

El juez Carbajo, en un voto al que adhirió su colega Borinsky, dijo que el juez Lijo había valorado que se trataba de un abuso de autoridad funcional que no se basaba en el incumplimiento de las formas sino en la “vulneración del principio constitucional de razonabilidad -o no arbitrariedad- y en particular, de los axiomas de imparcialidad y no trato discriminatorio”.

Por eso rechazó el argumento de la defensa acerca de que si el trámite fue considerado formalmente legal, no podía tacharse de ilegal al mismo tiempo.

El fallo no critica el incumplimiento de las formas, sino “el intempestivo cambio en el trámite del proceso”. La resolución de Sabbatella no se ajustaba “al principio constitucional de razonabilidad”, pues “respondió a intereses particulares que denotaban un trato discriminatorio respecto del grupo empresario”.

Carbajo destaco que Lijo había remarcado que el Estado no había actuado del mismo modo con Clarín que con Direct TV y América, a los que se les validó sus propuestas de adecuación, “circunstancia que, estimó, respondía a la animosidad existente entre las autoridades políticas de aquel entonces y el mentado grupo”.

“El propio magistrado [Lijo] precisó las pautas con las que abordó el caso y dio cuenta de que no se limitó a un examen meramente formal”, dijo Carbajo. Y habló de una “actuación interesada y desprovista de la imparcialidad que debía regir la intervención del funcionario”.

Dijo el juez que se estableció en la sentencia que ahora debe revisar “la irrazonabilidad de la actuación del presidente del Directorio del organismo público en orden al tratamiento particular de la situación del Grupo Clarín SA”.

La jueza Ledesma, en disidencia, se pronunció por la absolución de Sabbatella. Sostuvo en consonancia con el fiscal de Casación, Javier de Luca, que la sentencia era autocontradictoria. “Resulta sumamente llamativo, entonces, que la sentencia concluya en la atribución de responsabilidad penal por un abuso de autoridad cuando de los motivos que ella expone surge que durante el proceso de adecuación se había cumplido con las exigencias de fundamentación propias de la administración pública”, afirmó.

La respuesta

A Martín @Sabbatella la justicia de #Pepín y Macri lo condena x ésto 👇 pic.twitter.com/0vQHlITLQ7 — 🎭 lαɾɾվ 💚 (@torrillate) June 3, 2021

Tras el fallo, el presidente del Partido Nuevo Encuentro se refirió al fallo con la lógica del «Lawfare»: “Clarín sigue manejando una parte del sistema judicial”.

Luego de conocer el veredicto de la Cámara de Casación, el dirigente Kirchnerista, Martín Sabbatella expresó: “los jueces Borinsky y Carbajo confirmaron un disparate. Una condena en mi contra por haber intentado que el Grupo Clarín cumpliera la Ley de Medios, cuando estuve al frente de la AFSCA”.

“Sí, Borinsky es el mismo que, como supimos días atrás, se reunía habitualmente en Olivos con la Mesa Judicial macrista, y jugaba al paddle con el ex-presidente de la nación”, enfatizó el hoy titular de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo.

Además agregó: “Esta causa, la inició Magnetto y la instruyó el juez Bonadío, y se enmarca en la estrategia de persecución política y lawfare, que llevó adelante el macrismo con el Grupo Clarín y una parte del sistema judicial, intentando disciplinar a lxs dirigentxs del proyecto político nacional, popular y democrático”.

Por otra parte, Sabbatella subrayó que “el Grupo Clarín, que no estaba dispuesto a perder privilegios, presentó un plan de adecuación tramposo, mentiroso y fraudulento. Cuando decían que vendían, no vendían; cuando decían que se dividían, no se dividían; y mantenían vínculos societarios con distintas empresas en distintos lugares del mundo, violando el espíritu de la Ley”.

Por último el dirigente del Frente de Todxs remarcó que su obligación como funcionario público era “ni más ni menos, que hacer cumplir la Ley, porque la Ley es igual para todxs, aunque a algunxs no les guste y crean tener coronita”, y concluyó confirmando que va a apelar la decisión.