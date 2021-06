La Matanza: Delincuentes balean y hieren a un remisero, mientras que en otro hecho gatillan a empresario que se resistió

Un grupo de delincuentes sorprendió a un empresario cuando salía junto a su hijo y un chofer de la empresa de camiones de grúa de la cual es propietario y en donde además vive desde hace 50 años en la localidad de San Justo.

“Me di cuenta que me iba a robar y me defendí”, explicó el empresario en diálogo esta mañana con el medio TN, tras la batalla que entablaron el sábado pasado con los delincuentes.

Como pudieron, a las trompadas y con alguna que otra patada, los tres trabajadores lograron poner en fuga a los asaltantes pero son conscientes de que solamente tuvieron suerte. “Traté de agarrarle el revólver a uno para que no me tire”, relató Carlos -el empresario- sobre ese momento, y completó: “Pero me gatilló dos veces”. La bala no salió, sino ahora podría estar muerto.

“Con una manopla me pegaron en el hígado y tengo una vértebra a la miseria”, contó después la víctima, que cayó al suelo en el forcejeo y aún así le siguieron pegando algunos golpes más antes de escapar. “Luché lo que pude, pero ‘El Barba’ desde arriba me salvó”.

Desde un principio Carlos sospechó que el violento episodio del que habían sido víctimas no fue un hecho de inseguridad al voleo. Después, los videos de una cámara de seguridad le confirmaron la emboscada. “Estuvieron dos horas esperándome”, dijo haciendo alusión a los delincuentes, y aseguró: “Venían a buscar plata”.

Por su parte, el hijo del empresario también se refirió al traumático momento y habló de la desesperación que sintió al ver a su papá otra vez en el piso mientras le pegaban. “Esta vez nos salió bien, pero la próxima no sabemos si nos dan un tiro o una puñalada”, reflexionó con resignación.-

Remisero herido

En otro hecho, un remisero de 44 años fue gravemente herido de dos balazos por dos motochorros que asaltaron la remisería donde trabaja, en Isidro Casanova, informaron hoy fuentes policiales. El episodio se registró ayer cerca de las 15.30 en una remisería ubicada en la calle París al 1300, entre Lisboa y Labarden, de la mencionada localidad del partido de La Matanza.

Según la crónica policial, dos delincuentes armados descendieron de una moto tipo CG Titan e ingresaron al local con intenciones de robo. En ese momento, la víctima, Claudio Fernando Sánchez, se resistió al asalto y comenzó un forcejeo con los delincuentes, ocasión en la que uno de ellos le disparó varias veces hasta que cayó herido, detallaron las fuentes. En ese instante, ambos asaltantes escaparon rápidamente del lugar a bordo de la moto.

La víctima fue trasladada en ambulancia al Hospital Paroissien, donde fue operada de urgencia a raíz de dos balazos que ingresaron por la espalda y por el glúteo, y se encuentra internada en grave estado.

Efectivos de la comisaría 7ma. de Los Pinos hallaron en el lugar del hecho una pistola Bersa Calibre .22 que utilizaron los delincuentes y que abandonaron en la fuga.

Dos motochorros intentaron asaltar una remisería de la localidad de Isidro Casanova. Tras forcejear con un remisero, lo hirieron gravemente de dos disparos que ingresaron por la espalda y por el glúteo. La víctima está en grave estado. pic.twitter.com/2CWA34z8Tc — Emmanuel Dalbe (@EmmaDalbe) June 7, 2021

Martín, un remisero compañero de la víctima, dijo al canal TN que a Sánchez lo intervinieron quirúrgicamente durante tres horas y que “tuvieron que parar la operación porque no iba a aguantar”.

“Está en coma y esperamos un nuevo parte médico. Esto le podía haber pasado a cualquiera, son delincuentes que andan por la calle robando al azar. Después robaron otro auto y se dieron a la fuga”, detalló.

La investigación la lleva adelante el fiscal Adrián Arribas, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 12 de La Matanza, quien ordenó el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona y encomendó pericias a la Policía Científica.