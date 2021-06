Continúa la batalla entre Máximo Kirchner y Fernando Gray: Congreso del PJ bonaerense aprobó las alianzas electorales

El PJ bonaerense realizó este sábado el Congreso partidario que lo habilita a formar alianzas provinciales, elegir apoderados y reeditar en 2021 el Frente de Todos. Fue en un acto mixto, entre presencialidad y virtualidad, con el diputado Máximo Kirchner en el centro del a mesa, como virtual conductor (debe esperar a diciembre a que venzan los mandatos) en el nombre de la madre (actual vice pero jefa de este espacio en el distrito más populoso del país).

Por su parte, el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, actual vice del partido, estuvo por Zoom: Se resiste al desembarco camporista, aunque lo que no logró en la Justicia Electoral lo hizo el expresidente Eduardo Duhalde con una carta al Partido, aclarando que Máximo K no cumplía con requisitos mínimos para presidir al PJ, como por ejemplo estar afiliado.

La semana pasada, Gray fue mas allá y denunció que funcionarios de Desarrollo Social discriminaban a su municipio en la entrega de alimentos. Durante su alocución de 11 minutos volvió a apuntar contra Máximo Kirchner.

Les comparto mis expresiones en el Congreso del PJ bonaerense. Pido que se respete la Carta Orgánica partidaria, que se respeten las instituciones. Nuestro movimiento tiene más de 70 años de historia y debe prevalecer el diálogo y el debate. https://t.co/bWrZbFwzX3 — Fernando Gray (@fernandogray) June 20, 2021

“Se debe respetar a rajatabla la Carta Orgánica del Partido. Nuestra Carta Orgánica es ley y el voto de las afiliadas y los afiliados es sagrado (…) no hay lugar para las imposiciones y las prepotencias”, sostuvo el intendente este sábado, muy molesto por el pedido adelantado que impulsó La Cámpora para que renunciara el Consejo del PJ y adelantara la elección de las autoridades.

En el entorno del intendente había enojo por el pedido de las autoridades del Congreso para que no se extendiera más allá de los 5 minutos. Hicieron notar que en el largo discurso del presidente del interbloque del FdT en Diputados, después de Axel Kicillof, no hubo alusiones a Juan y Eva Perón y a que varios participantes del congreso no se quedaron hasta el final del zoom. “No me voy a dejar correr ni por teléfono ni por Twitter”, dijo Gray, y recordó que nunca compitió por fuera del PJ, como hizo el kirchnerismo en 2017.

Máximo Kirchner no respondió directamente a los cuestionamientos de Gray, pero pareció aludir a la única voz disonante del Congreso. “Los egos en la política a mi entender son una mochila muy pesada que te dobla la espalda y te deja de rodillas”, sostuvo.

En su entorno señalaron que fue un mensaje para el conjunto del oficialismo.

Gracias compañeros y compañeras congresales, @FerEspinozaOK, Maximo Kirchner y autoridades partidarias por esta unidad del Partido Justicialista Bonaerense que junto a @alferdez y @Kicillofok pondrá a la provincia en marcha y a la #Argentinadepie ✌️🇦🇷 pic.twitter.com/MqVYR1KU7P — Gustavo Menéndez (@gustavomenendez) June 20, 2021

El líder de La Cámpora centró sus críticas en Mauricio Macri y en el préstamo con el FMI, que en pocos días cumple 3 años. Destacó a la vicepresidenta, el trabajo del Gobierno en la pandemia y a los dirigentes que resignaron cargos de poder en pos de la victoria en 2019. «Tenían ganas de gobernar, estaban preparados para hacerlo, pero se se pusieron a disposición para el triunfo no de un partido político sino de un concepto», sentenció en un discurso que contuvo los principales ejes de campaña.

Para los intendentes y referentes de La Cámpora que participaron del Congreso, presidido por el alcalde de La Matanza Fernando Espinoza, la presencia de Gray tiene más peso que cualquier declaración. Otro referente de los intendentes, Leonardo Nardini, de Malvinas Argentinas, se convertirá en el presidente de la junta electoral del PJ y, casi con seguridad, en el titular de la del Frente de Todos bonaerense, una vez que esté confirmada la alianza ante la Justicia electoral.

Ahora el juez Ramos Padilla rechazó una impugnación de Duhalde contra la candidatura de Máximo Kirchner al PJ bonaerense por un retraso de 12 horas. El ex presidente denunció que no tiene 2 años de antigüedad en el partido – https://t.co/CTLREPgHb8 — daniel santoro (@dsantoro59) April 15, 2021

El acto presencial en la sede nacional del PJ nacional en la calle Matheu sirvió para plasmar una fotografía que da cuenta del armado heterodoxo del oficialismo. Estuvieron Máximo Kirchner, la vicegobernadora Verónica Magario, el camionero Pablo Moyano, Espinoza, la intendenta de Quilmes Mayra Mendoza, de La Cámpora; y el todavía presidente del peronismo bonaerense y alcalde de Merlo, Gustavo Menéndez.

«Tenemos un desafío este año: nunca más al neoliberalismo, nunca más el peronismo dividido”, sostuvo Mendoza, que también reivindicó el liderazgo de Cristina Kirchner.

Los apoderados elegidos en el congreso eligieron a los apoderados del partido provincial, que también reflejan el armado oficialista. Se trata del histórico Jorge Landeau, Espinoza, Insaurralde, Menéndez y el camporista Facundo Tignanelli.