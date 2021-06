ATE vuelve a la carga este jueves con la paritaria: «Que nos reciban no significa que la respuesta nos satisfaga»

En la sede gremial que está ubicada a metros del Hospital Nacional Dr. Alejandro Posadas, ATE Morón llevó a cabo ayer una asamblea con más de 250 trabajadores, en la previa de una nueva jornada de reclamos por las paritarias.

La reunión –de aproximadamente una hora- la encabezaron el Secretario General, Darío Silva, la Secretaria Adjunta Provincia, Vanina Rodríguez, el Paritario Nacional Flavio Vergara, y el Secretario Gremial provincial Juan Alberto Murgia.

En primer, Vergara quien dijo que «la paritaria que firmamos hace un mes está abierta. No es un mal porcentaje, pero es bajo porque el sueldo es bajo».

«La plata no se puede medir en porcentaje porque si tenemos salarios de 30 mil pesos, discutir un porcentaje que te saque de la pobreza es del 100%», explicó.

Jornada de protesta de los organismos nacionales de Salud – En defensa de la Salud Pública y en el camino hacia una carrera sanitaria para todxs.https://t.co/UvyscBR8Gf pic.twitter.com/3yU82QpWv2 — Prensa ATE Nacional (@ateprensa) June 24, 2021

Por último, Darío Silva, pidió “tener en claro que algo tenemos que hacer».

«Es muy triste que haya compañeros que no tengan ni siquiera dinero para enterrar un familiar», dijo y propuso para la semana que viene “un abrazo a nuestro hospital para visibilizar que no queremos joder al gobierno, no queremos que voten al macrismo, queremos que nuestro gobierno, este gobierno, sea el que le de la posibilidad a los trabajadores de estar mejor».

Este jueves, el Ministerio de Salud volverá a recibir a representantes de ATE nacional y provincial. “Que nos reciba no significa que nos va a dar una respuesta que nos satisfaga. Nosotros vamos a buscar respuestas, nos volveremos a juntar, haremos asambleas. Si la respuesta es satisfactoria vamos a seguir cuidando nuestro laburo. Y si no es satisfactoria también sabemos qué hacer, vamos a hacer más visible nuestra situación”, aclaró Vergara.