Tras la cumbre PRO, reunión de Larreta en 3F: Fuerte apoyo de intendentes y “La Territorial” a candidatura de D Santilli

El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; los intendentes Diego Valenzuela (3 de Febrero), Néstor Grindetti (Lanús), Julio Garro (La Plata), el diputado nacional Cristian Ritondo, referentes de la Agrupación “La Territorial” y los ex intendentes Ramiro Tagliaferro (Morón) y Nicolás Ducoté (Pilar), mantuvieron un encuentro hoy en Tres de Febrero para darle un fuerte apoyo a la candidatura a diputado de Diego Santilli en la Provincia.

Valenzuela, alcalde anfitrión en esta ocasión, manifestó en su cuenta de Twitter: “Nos reunimos en 3F con Horacio Larreta, intendentes y referentes territoriales para seguir construyendo la unidad y la alternativa para este año”.

El encuentro ocurre horas después de la cumbre que, anoche, encabezaron el ex presidente Mauricio Macri y el propio Larreta para definir el armado electoral básico. No estuvieron allí las damas principales de la interna en el PRO: Patricia Bullrich, presidenta del partido, y María Eugenia Vidal, ex gobernadora bonaerense, quienes podrían enfrentarse en una interna en CABA.

La foto de hoy se traduce en que no hubo acuerdo de unidad en la cumbre de anoche, o bien que se allanó el camino a Larreta y a Vidal para hacer su juego.

«Este es un encuentro que organizaron intendentes y referentes para apoyar al proyecto nacional de Horacio, fundamentalmente, y también a la necesidad de unificar a Juntos por el Cambio detrás de la candidatura de Santilli”, explicó uno de los asistentes, identificado entre las «palomas» del PRO.

Por “La Territorial” estuvieron Alex Campbell (diputado provincial y principal armador del vidalismo), Lucas Delfino (concejal en Hurlingham pero funcionario porteño y referente de Rogelio Frigerio), Martiniano Molina (exintendente de Quilmes), Santiago López Medrano (San Martín), Alejandro Finocchiaro (La Matanza), Agustina Ciarletta (San Fernando), Gastón Di Castelnuovo (cjal Ituzaingó), Gabriel Mércuri (Lomas de Zamora), Leandro Costa (Escobar), Ezequiel Pazos (José C. Paz), Santiago Mac Goey (Cañuelas), Rubén Barabani (Ezeiza), Evert Van Tooren (Esteban Echeverría), Segundo Cernadas (Tigre), Guido Giana (Presidente Perón), Rita Salaverry (Luján), Pablo Alaniz (F. Varela) y Carlos Kambourian (de Malvinas).

Obviamente se sintió la ausencia del intendente de Vicente López, Jorge Macri, quien tiene su propio armado y aspira a ser candidato a gobernador en 2023.