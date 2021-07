PASO: Con las alianzas cerradas, Joaquin confirma respaldo a Facundo Manes, y Jorge Macri apoya el armado de Larreta

Restando menos de una semana para la presentación de listas, se concreto el cierre de alianzas, sin grandes novedades pero con algunas confirmaciones de cara a las primarias legislativas de septiembre próximo.

Juntos por el Cambio inscribió el martes 14 partidos políticos en Ciudad de Buenos Aires. Son la alianza del PRO, Unión Cívica Radical, Coalición Cívica, Confianza Pública, Partido Socialista, Republicanos Unidos, Partido Demócrata, Demócrata Cristiano, Demócrata Progresista, Partido De Las Ciudades en Acción, Partido Nacionalista Constitucional (UNIR), UCEDE, FE y GEN.

Es un buen espejo de lo ocurrido en Provincia. Aquí la alianza se denominará sencillamente “JUNTOS”. El socialismo aceptó ir con Facundo Manes, precandidato a diputado nacional por la UCR, lo mismo que el GEN de Margarita Stolbizer. El galeno sumo también a dirigentes de JxC no macristas como Emilio Monzó y principalmente al exintendente de San Miguel y ex ministro de gobierno provincial Joaquín De la Torre.

Joaquín viene armando una estructura importante. Nutrida de ex intendentes, ex legisladores, referentes barriales y zonales, conformando uno de los armados territoriales más significativos en el territorio Bonaerense.

En Morón, tiene como referente a Christian Salinas. Ex concejal e histórico referente de Morón Sur. A pesar de su juventud, tiene un largo recorrido político. Fue integrando distintos espacios, hasta que en 2015, se sumó a las filas de Cambiemos. En esa oportunidad, por primera vez un candidato no peronista obtenía un triunfo en esa región de Morón. Y accedió a su banca de Concejal, mientras Ramiro Tagliaferro obtenía la Intendencia Municipal.

Con estos antecedentes, es probable que Christian Salinas sea el candidato de Joaquín de la Torre en Morón. O al menos, su principal armador político.

Mientras tanto, el intendente de Vicente López y presidente del PRO bonaerense Jorge Macri, acordó cerrar lista con Diego Santilli, precandidato en Provincia y actual vicejefe de gobierno de Horacio Rodrìguez Larreta, quien hace unas semanas desembarcó de lleno en la Provincia con respaldo del sector de Vidal.

Por otro lado, Manes convenció a Margarita Stolbizer de sumar el espacio GEN. «Nos sentimos cómodos con Manes, tiene un discurso de ‘No grieta’ y no va hacer un campaña descalificando a los adversarios, sino que hará una campaña positiva y propositiva», indicó hoy la exdiputada moronense.