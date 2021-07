Suba de la canasta alimentaria: Para el director nacional del ISEPCI, «la mesa contra el hambre fue más bien formal»

El director nacional del Instituto de Investigación Social (ICEPSI), Isaac Rudnik, advirtió esta mañana que «más allá de reuniones esporádicas la mesa del hambre no no generó políticas» contra la pobreza. El organismo tiene su propio relevamiento (índice barrial), y describe aumentos que van del 60 al 81% (carne) en el último año en el AMBA. La canasta básica de alimentos aumentó el 57% en los últimos 12 meses, según difundió ayer del INDEC.

«La mesa contra el hambre se convocó al inicio del gobierno, cuando no estaba ni prevista la pandemia, con todas sus consecuencias negativas. En línea general de ahí en adelante su funcionamiento fue más bien formal. La última reunión con el Presidente anunció medidas importantes, como el aumento de la Tarjeta Alimentar y su extensión a familias con niños hasta 14 años. Pero más allá de esto, la mesa no tiene mucho funcionamiento. No hay correcciones a las políticas que se implementan», dijo Rudnik a la radio Mpquatro.

El director del ISEPCI (e integrante de Libres del Sur) advirtió que hay actuaciones «para la foto» de los funcionarios, en materia de controles de precio. Y pidió que se haga un mecanismo efectivo, aunque advirtió que «si haces eso la cadena de supermercado te van a hacer la guerra, hay ver las formas».

Ayer, el INDEC informó que el costo de la canasta básica alimentaria (CBA) marcó en junio un incremento de 3,6% para una pareja con dos hijos, que necesitaron percibir ingresos por un monto estimado en $28.413,82 para no ser pobres.

En tanto el costo de la canasta básica total (CBT), que marca la línea de situación de pobreza, fue en junio de $66.488,33, con un aumento del 3,2% mensual.

#DatoINDEC

Una familia de cuatro integrantes necesitó $66.488,33 para superar el umbral de pobreza en junio de 2021: 51,8% más interanual https://t.co/dfxYIoQlAW pic.twitter.com/QoIIB9eRmd — INDEC Argentina (@INDECArgentina) July 22, 2021

Este año el CBA se incrementó el 25,3%, mientras que el de la CBT avanzó 22,7%. Esta diferencia obedece a que los precios de las tarifas del transporte y los servicios públicos tuvieron incrementos por debajo de los alimentos. En doce meses, el precio de la CBA se incrementó a 57,6% y el de la CBT a 51,8%.

No obstante, el ISEPCI tiene su propio índice de precios en barrios de los conglomerados urbanos. Allí registró subas similares a las del INDEC, pero con picos muy marcados en carnes (81%), frutas y verduras en los ultimos 12 meses.