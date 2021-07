Alejandro Bodart, precandidato a diputado (MST): «Hay que ver cómo llegamos a las elecciones, esto es un polvorín»

De campaña por la Zona Oeste, el primer precandidato a diputado nacional por el MST (FIT) Alejandro Bodart se debate entre bogar por la unidad de la izquierda pero diferenciarse de los adversarios «sectarios» de la interna de septiembre. «No va a haber un cambio tras estas selecciones, sino se fortalecen opciones como la nuestra. ¿Qué va a cambiar ahora, sino?», se pregunta.

El secretario del Movimiento Socialista de los Trabajadores bajó hoy hasta Morón, para un encuentro con candidatos de la zona. Luis Duarte encabeza su lista de concejales en el distrito. También ofreció una conferencia y finalmente accedió a una entrevista con este medio y Mpquatro radio online.

Estoy en La Plata con nuestros candidatos locales, presentando la lista que competirá en las internas del FIT-Unidad. La izquierda es la única que puede dar respuesta a la catástrofe social. Pero para ser una alternativa real, debe modernizarse y abandonar todo rasgo testimonial. pic.twitter.com/li0ZVfibmP — Alejandro Bodart (@Ale_Bodart) July 26, 2021

Por qué internas?

AB: La izquierda es diversa y hay matices. Es bueno, porque los proyectos de pensamiento único fracasaron. Uno de los problemas que tiene Cuba es ese: no hay un canal de expresión. Hay veces que nos ponemos de acuerdo y otras no. Pero nos presentamos en 23 provincia. Hay unidad, pero vemos a la otra lista un poco sectaria. Le parece que ya está todo y que no hace falta ampliar más. Somos más críticos con los que van por afuera: El MAS y Altamira. Pero tenemos que facilitar que vengan acá, no que tengan otras listas.

Hay otro debate: Si siempre están los mismos candidatos es difícil participar. Siempre van a encabezar los mismos? quiero mucho a Del Caño, su padre es del MST, pero propusimos que cada fuerza vaya en cara parte importante del AMBA. No lo entendieron. El problema no es el cargo, sino el perfil.

– En un país en crisis la izquierda suele crecer ¿ Qué cree que va a pasar después de las elecciones?

Nosotros queremos preparar una fuerza para gobernar, es un debate al interior del frente. Hay que ver cómo llegamos a las elecciones. Esto es un polvorín. La gente aguanta, pero va a llegar un momento que no. Nadie tiene un proyecto para atacar intereses y solucionar los problemas de la gente.

Los diputados de izquierda lleva la voz del que no tiene voz. Por qué van a cambiar ahora (las cosas)?. Nosotros tenemos las manos libres para tocar intereses. No va a haber un cambio en las elecciones. Puede haberlo si se fortalece alternativas como la nuestra. Para que en unos años gobiernen los de abajo.