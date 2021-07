Santilli se mostró con Delfino en Hurlingham y respondió a Manes: «No hay que hacerle el caldo gordo al kirchnerismo»

El primer precandidato a diputado nacional en la Provincia del PRO (Juntos) Diego Santilli visitó esta mañana el centro Hurlingham, donde aseguró que la oposición no debe “hacerle el caldo gordo a nuestro adversario, que es el kirchnerismo”.

El (renunciante) jefe de gobierno porteño respondió así a las críticas que el precandidato del radicalismo Facundo Manes efectuó ayer cuando recomendó que “no se gasten el dinero de los impuestos de los porteños en la campaña».

Durante la visita al distrito, Santilli se mostró con el concejal y precandidato local de su propia lista Lucas Delfino. Durante una conferencia de prensa propuso “tener una Primaria sana, propositiva, de ideas. Nosotros debemos competir, ver quién tiene las mejores ideas y que la gente decida. Se trata de eso”.

“Siempre lo primero es juntarnos con los vecinos y los comerciantes en los lugares donde estamos. Hoy es en Hurlingham con Lucas. Escuchar sus realidades, sus necesidades y sus problemas, pero también sus sueños. Como quieren vivir y que desean para sus familias y su futuro”, dijo el pre candidato.

Santilli también consideró que la experiencia de María Eugenia Vidal como gobernadora permitió establecer un diagnóstico “que es el que todos vemos, que la realidad le ganó al relato y que siguen estando los problemas históricos de la provincia, pero ahondados. No hay trabajo, seguridad, y la angustia de que tus hijos no están en la escuela, que es el único mecanismo por el que vas a crecer y tener oportunidades de futuro para tu familia. Esos son los temas que la gente te plantea y son los que los que vemos todos los días”

En tal sentido consideró, a modo de balance, “los dos primeros años de María Eugenia fueron buenos. Después la economía creo que no la ayudó y no alcanzó».

«Ella hizo una autocrítica. Creo que el conflicto docente se alargó mucho tiempo y eso no fue bueno, no fue positivo. Ahora cuando veo en términos de seguridad que se avanzó contra los delincuentes y los narcos que avanzan hoy de nuevo en los barrios humildes como que vuelven a recuperar ese espacio que es lo que dice la gente y lo que los datos y las estadísticas confirman. Entonces me quedo con las cosas buenas y lo que nos faltó. Y que hoy tenemos problemas más profundos de los que teníamos”.

También defendió su postulación en territorio bonaerense al reiterar que “formo parte de un proyecto colectivo y estoy donde el proyecto lo necesite».

«Vengo a poner el cuerpo, mi trabajo, mi experiencia y a acompañar a todo el equipo que representa nuestro espacio», dijo.

#Paso2021@DelfinoLucasOk encabezará la lista de Santilli en Hurlingham: "Es la primera vez que la oposición se mantiene unida, para poner un freno a ideas disparatadas".

Entrevista completa en https://t.co/HjAQsfDUSZ a través de @Mpquatrook @contactompq — Darío Albano (@albanodl) July 26, 2021

Por su parte, Delfino prefirió no opinar de la lista de unidad del oficialismo local al sostener que “queremos llevar propuestas concretas a los vecinos de Hurlingham. Lo que ocurra en el oficialismo en su discusión con La Cámpora es algo que deben dirimir ellos”. Aunque consideró que “sí es cierto que nos encontramos con algo muy dinámico, en donde declaraciones que en un momento son muy definitorias al rato dejan de serlo”.

“Lo importante es que Hurlingham rompa este ciclo de decadencia, atraso de esta ciudad gris que no les da oportunidades y expulsa a sus vecinos. Queremos recuperar ese orgullo que teníamos al decir que éramos de Hurlingham. Y en esa misma línea debemos contribuir para que la Provincia recupere su senda de desarrollo, porque los problemas son cada vez más profundos y difíciles», dijo Delfino, que competirá en septiembre contra la lista de concejales de Manes, liderada su colega de bloque Andrea Giorgini.

Por último, reflexionó que «charlando con los vecinos vemos que siguen con problemática de inseguridad, falta de trabajo, infraestructura, que se suman otras cuestiones, como lo que era el Aeropuerto de El Palomar y la preocupación actual de la construcción de una cárcel. Ahí hay se plasman muy bien dos proyectos de país y de provincia, un aeropuerto que generaba quince mil puestos de trabajo, que era inclusivo para que todos pudieran recorrer la Argentina, o la construcción de una cárcel que puede generar un proceso de degradación enorme acá, a veinte cuadras de donde estamos hoy. Creemos que Hurlingham tiene otro destino y lo hemos manifestado. Nos avala un largo recorrido y siempre nos mantuvimos en el mismo lugar”.

(UL/Mpquatro)