Raúl Othacehé se quedó sin PASO en Merlo: El FdT bajó casi todas las listas que competían con intendentes propios

La Junta Electoral del Frente De Todos oficializó este viernes las listas que competirán en las PASO del 12 de septiembre en los municipios de la Provincia. En ese trámite administrativo bajó las nóminas que se habían presentado para competir en internas contra las listas de los intendentes propios.

Después de pasar el rastrillo, solo habrá internas en el peronismo de José C. Paz, gobernado por Mario Ishii, quien sigue internado en terapia intensiva. Mientras que en Merlo rechazaron la lista del ex intendente Raúl Othacehé, que recurrió la decisión y además adelantó que denunciará al ex intendente de Tres de Febrero, Hugo Curto, presidente de la Junta Electoral del PJ bonaerense.

Desde la Casa Rosada había bajado la idea de unidad en los distritos, pero el sábado ser armaron internas en varias comunas. Uno de los casos más resonantes fue el de Hurlingham, donde el propio intendente Juan Zabaleta -que está a punto de asumir como ministro de Desarrollo Social en lugar de Daniel Arroyo-, se anotó para competir contra una lista encabezada por Martín Rodríguez, subdirector ejecutivo del PAMI y referente local de La Cámpora.

Esa interna se subsanó con una lista de unidad, tras acordar la salida de Zabaleta a un ministerio y la promesa de no tocar el gabinete del intendente. Otros acudieron a la Junta Electoral partidaria para limpiar su camino.

Queridos compañeros, compañeras, vecinos y vecinas de Merlo. Ayer nos observaron la lista para impedir que participemos de las elecciones. La excusa que nos dieron fue la de avales insuficientes. Esto es una mentira absoluta, ya que presentamos el doble de los avales necesarios. pic.twitter.com/5aYRlyapwN — Raúl Othacehé (@RaulAOthacehe) July 30, 2021

En Moreno, por caso, donde en las PASO de 2019 compitieron siete listas y venció Mariel Fernández, ahora solo quedó la boleta armada por la propia mandataria comunal. La Junta objetó por «avales insuficientes» las listas presentadas por Ramón «Nene» Vera, José Luis Barreiro y de Eduardo Raúl Russo.

En Merlo, el intendente Gustavo Menéndez puso al frente de la lista a su hermana, Karina Menéndez, secretaria de Desarrollo e Integración Social del municipio, de nuevo. Pese a que fuera electa en 2019 y, por ende, sería su sucesora en caso de que Gustavo pida licencia, renuncie, lo suspendan o revoquen el mandato después del 10 de diciembre. El intendente tiene una condena firme con inhabilitación para cargos públicos por una causa de estafas en el Casino de Mar del Plata durante la gestión de Daniel Scioli, en el 2014.

El que se presentó para competir en internas fue el ex intendente Raúl Othacehé (PJ, ex FPV, ex massista también) quien fue objetado por «avales insuficientes».

«Recurrimos la resolución. La Junta Electoral partidaria por reglamento tiene que verificar los recaudos legales pero no tiene la facultad de bajar la lista. Está naturalizado pero está mal», afirmó «El Vasco» Othacehé en sus redes.

Y agregó: «Voy a denunciar por el delito a (Hugo) Curto. No me voy a bancar dos veces la misma trampa. Luchamos mucho para que haya un peronismo abierto. Parece un partido soviético».

Además, nuestro compañero @gustavomenendez presentó la lista del Frente de Todos de nuestro Merlo. Quiero felicitar a cada una de las y los precandidatos, y en especial, a nuestro enorme compañero @SoosGus por su candidatura a Senador Provincial.#GustavoMenendezConducción pic.twitter.com/qG0njUf4Kq — Cecilia Argüello – Merlo (@ceciarguellojp) July 27, 2021

En 2019, «El Vasco» se presentó dentro el Frente de Todos para volver a gobernar el municipio que perdió en 2015 frente a Menéndez. En ese momento, la Junta Partidaria le objetó la lista por la misma razón, apeló y compitió con boleta corta: obtuvo 41.316 votos (21,33%).

Ahora asegura que volverá a competir incluso con boleta corta. «Cómo puede ser que tenga 41 mil votos propios y no tenga 200 avales», se quejó, con bronca, en unos mensajes vía Twitter.

Otro distrito importante en el que se presentaron varias listas es La Matanza, gobernada por Fernando Espinoza. En este cierre, el propio intendente se puso al frente de la boleta para «plebiscitar la gestión», igual que lo hizo su antecesora Verónica Magario en 2017.

En un guiño al jefe comunal, la Junta Electoral partidaria bajó la lista del «Frente Vecinal La Matanza» encabezada por Daniel Dauria, del Centro de Comerciantes de San Justo, apoyada por el líder de la UOCRA local, Heraldo Cayuqueo.

También objetó la que inscribió la diputada provincial María Laura Ramírez, ex funcionaria de Desarrollo Social del Municipio de Espinoza y Magario.