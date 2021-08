PASO en Morón: La Junta Electoral de Juntos bajó las listas que eran encabezadas por Ariel Diwan y por Walter Anzorena

La Junta Electoral de Juntos oficializó este sábado las listas que competirán en las PASO de septiembre, con algunas novedades. En Morón, finalmente quedaron sólo dos nóminas en pie, encabezadas por los concejales Leandro Ugartemendía (PRO) y Rolando Moretto (UCR), ambos integrantes del actual bloque de Juntos por el Cambio. Mientras que las boletas presentadas por el empresario Ariel Diwan y por el concejal Walter Anzorena, quedaron observadas y excluidas. Ahora tendrán la posibilidad de apelar a la Junta Electoral.

«El sábado no me tomaban la lista, estuve desde las 4 de la tarde hasta las 9 de la mañana. Cuando después de 5 horas decidieron tomarla, habían desaparecido mis avales. Finalmente pude presentar la lista, hoy se oficializaron pero mi lista está impugnada. Quieren que me baje», disparó Diwan.

El productor teatral e inversor inmobiliario se afilió recién el mes pasado a la UCR, con respaldo del senador Martín Lousteau. En la semana se había quedado afuera de una foto grupal con los candidatos de Facundo Manes, pese a una charla previa con el neurólogo que él mismo contó: «Me dijo que se necesitaba gente disruptiva, que tenga ganas de modificar la realidad, que me iba a acompañar, yo confío en la palabra de Facundo que esto se va a solucionar».

«Yo sí quiero ser intendente de Morón, voy a ser concejal ahora y voy a luchar para que eso pase», concluyó Diwan, que en esta lista marchaba acompañado por agrupaciones enfrentadas a Ramiro Tagliaferro. El ex intendente se ubicó como tercer precandidato a senador provincial por la lista de Diego Santilli y construyó la lista local del PRO, la CC, el possismo y el MSR.

Presentamos la lista que tengo el orgullo de encabezar en Morón dónde @ManesF es el precandidato a Diputado Nacional y @delatorrej precandidato a Senador Provincial, es un orgullo para mí y mis compañeros estar en ella. pic.twitter.com/YJ4YiNOXAr — Walter Anzorena (@WalterAnzorena) July 25, 2021

Fuentes del radicalismo señalaron que hubo presiones del Comité Central para que en Morón exista una sola lista de Manes. Tres era ir a una derrota segura.

La de Anzorena hubiese sido la cuarta lista de Juntos en Morón: El concejal buscaba su reelección, tras cerrar un acuerdo con De La Torre, Cariglino y Claudia Rucci. Según precisó, la postulación no significaba romper el bloque JxC.