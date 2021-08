El HCD deberá cubrir la vacante de Gak: Ocho postulantes se presentaron para conducir la Defensoría del Pueblo de Morón

El Concejo Deliberante de Morón anunció ayer quiénes se postularon para el cargo de Defensor del Pueblo de Morón, tras una nueva convocatoria lanzada en marzo de este año y que venía retrasada por la pandemia y las medidas de aislamiento que bajaban desde los gobiernos de la Nación y Provincia.

Cerrada el pasado lunes la inscripción, quedaron estos 8 postulantes: El Dr. Enrique Pochat (abogado y ex Defensor Adjunto durante el mandato de Abraham Gak), la Lic. Sonia Valeria López (vicedirectora del Centro de Día INAD), el vecinalista de Haedo Jorge Héctor Manoni (Consejo Vecinal UGC2, participó en todas las convocatorias), el Dr. Alberto Farinati (integrante del Colegio de Abogado y ex secretario de Legales en La Matanza y Morón), Lic. Fabián López Barbieri (Vice del Círculo del Ciego de Morón, también reincidente), Marina Cejas (contadora de la UM, ex funcionaria municipal entre 2017 y 2019), el profesor (Educ. Física) José Franciosi (presidente del Foro de Seguridad de Castelar 7ª); y la profesora (Cs. Sociales) Viviana Machuca (funcionaria de Dirección de Escuelas y secretaria del foro Vecinal de Castelar 3ª).

Entre 2009 y 2019 Abraham Gak estuvo a cargo de la Defensoría (fueron dos períodos de cinco años y una prórroga automática producto de un llamado que quedó desierto), la cual quedó vacante ante la muerte del contador, en diciembre.

El presidente del HCD, Jorge Laviuzza, realizó la nueva convocatoria el 18 de de marzo. Ahora se abrió el plazo de impugnaciones. Y se espera que se llegue al recinto con un acuerdo político, ya que se requiere de 2/3 de los votos.

«En 2019 el oficialismo no llegó a nominar a nadie y nosotros (entonces estaba en la oposición) no teníamos las manos así que nadie postuló a ninguno de los once aspirantes», explicó esta mañana el edil, que quiere dejar el asunto resuelto antes de diciembre, cuando se despida del recinto (no tenía, por ley, derecho a otra reelección por lo que su pareja en la lista del FdT).

Para obtener información, descargar ordenanza desde hcdmoron.gob.ar o comunicarse al mail defensordelpueblo@hcdmoron.gob.ar