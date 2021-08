Juntos Morón: Diwan no podrá llevar a Facundo Manes en su lista de concejales y alegó que la campaña «es un engaño»

El empresario y precandidato a concejal en Morón Ariel Diwan estalló este sábado contra el presidente del UCR bonaerense, Maxi Abad, a quien acusó de intervenir para no poder competir en iguales condiciones en la interna de Juntos en Morón. «El viernes 13 me confirmaron que no representaría finalmente la boleta de Facundo Manes en la ciudad de Morón», indicó en su Instagram el productor teatral, que irá a las PASO del 12 de septiembre pero con una «boleta corta», según dejaron trascender ayer fuentes de aquel frente.

Diwan había aterrizado en la interna a principios de años, no sin repudio de sus pares del PRO, la CC y la UCR. Sólo la protección del senador nacional Martín Lousteau le permitió avanzar, luego de afiliarse a la UCR, meterse en un armado. Aunque no la tuvo fácil en el cierre de listas y menos la tendrá ahora.

El empresario había tenido que pelearla ante la Justa Electoral para que le oficializaran la boleta que encabezaba como precandidato, en una interna con Rolando Moretto (UCR) y Leandro Ugartemendía. También el concejal Walter Anzorena había presentado lista, pero ni siquiera apeló cuando fue impugnada.

Ayer a la tarde había trascendido que a Diwan, finalmente, le dejaban jugar con una boleta municipal cortada, sin candidatos a diputados. Hoy muchos lo dieron por resignado. Una carta en redes sociales permitió ver el enojo más una renuncia como candidato: Abad es quien decide quién puede y quién no puede participar, de manera arbitraria y priorizando sus intereses personales, por sobre la democracia. Trabajé mucho junto a mis compañeros para que nuestra lista pueda ser parte de las próximas elecciones».

#Morón Diwan estalló tras la foto de Manes con la lista de Moretto. El precandidato a concejal de #DarElPaso tuvo que pelearla para que le oficialicen la boleta para la #PASO2021 https://t.co/vGY3Ck0YNn — Darío Albano (@albanodl) August 11, 2021

«Lamento – dijo- darme cuenta que la política no quiere nueva gente. Si no, aprovecharse de algunos pocos para repartirse los lugares entre los mismos de siempre».

A Manes, con quien logró algunas fotos, le agradeció el «apoyo», pero no son críticas. «Me gustaría trasmitirle mi decepción desde mi lugar de ciudadano; realmente creía que era un profesional con valores e intenciones de modificar nuestro país. Su campaña de #DarElPaso no es más que un gran engaño; porque no permiten que ingrese nadie que no les genere beneficios individuales».

«Me duele lo que vivimos en Morón, me duele la Argentina. Gracias a todos por escucharme, leerme y acompañarme, pronto volveré a mi ocupación privada desde mi inmobiliaria y el Teatro, donde no nos aprovechamos de la gente», se despidió.