Alberto relativizó la tragedia Covid19 en Argentina: «Nos mostraban estadísticas que hablaban de 250 mil muertes inevitables»

🔴 EN VIVO | Alberto Fernández: "En este tiempo de pandemia hice una canción cuyo estribillo dice 'si me pierdo, yo me encuentro; si me caigo, me levanto; el secreto en esta vida es seguir cantando', y nosotros seguimos cantando, pese a todo" https://t.co/Z2CRhw6LLy pic.twitter.com/0eKJuknObL