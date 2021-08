Ante Kreplak, el intendente Lucas Ghi homenajeó y anunció el pase a planta de 180 enfermeros del Hospital de Morón

En un acto que contó con la presencia del ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, el Municipio de Morón reconoció el desempeño del personal de salud durante la pandemia y se anunció el pase a planta permanente de 180 trabajadores del área de enfermería del Hospital Municipal.

El acto encabezado por el intendente, Lucas Ghi; y contó con el secretario de Salud, Martín Latorraca; la subsecretaria de Atención y Cuidados Integrales de la Provincia, Alexia Navarro; el director del Hospital Posadas, Alberto Maceira; la diputada Mónica Macha; y el titular de ACUMAR, Martín Sabbatella.

Fue en la Plaza San Martín, donde también se recordó a las víctimas del Covid19.

«Continuaremos con la efectivización del personal sanitario que tenga cinco años, o más, de antigüedad en la institución hasta el 1º de mayo de este año. En el caso de los enfermeros y enfermeras, tendrán esta misma modalidad de contratación cuando cumplan los seis meses trabajados», explicó el jefe comunal.

🏥 Junto al ministro @nkreplak, hicimos un reconocimiento a trabajadores y trabajadoras de la Salud de Morón.



Además, se realizó el nombramiento a planta permanente de 180 agentes del área de enfermería del Hospital de Morón y un homenaje a las personas fallecidas por COVID-19. pic.twitter.com/n595dvhJ6z — Lucas Ghi (@LucasGhi) August 20, 2021

«Ustedes nos permitieron dos grandes cosas. La primera, una meta inquebrantable: que a ningún vecino ni a ninguna vecina de Morón, en el caso de padecer la enfermedad, le faltara un insumo, un equipamiento, un respirador o la atención como se merecía. Claro que estuvimos exigidos, claro que por momentos nos sentimos desbordados, angustiados, casi que colapsados, y sin embargo lo pudimos ir superando”, describió el intendente.

También dijo que «Morón es el distrito que más vacunó», al menos en el GBA, tomando en cuenta la proporción entre la población, a raíz de una distribución provincial que benefició a los municipios más chicos y que en el caso de Morón se acompañó con una base logística mejor que comunas vecinas.

Boliches (no)

El ministro aclaró hoy que los boliches permanecerán cerrados en PBA. El 17 de agosto el jefe de Gabinete, Carlos Bianco, había anunciado que permitirían que la actividad nocturna se extendiese hasta las 3 de la madrugada.

El funcionario no especificó exactamente a qué rubros se refería, lo que abrió el interrogante sobre los boliches. No obstante, Kreplak afirmó que estos establecimientos tendrán que esperar, ya que, por el momento, las aperturas son para los restaurantes y los bares. “El Gobierno bonaerense reglamentó el decreto nacional sobre actividades nocturnas, ya que el decreto no fijaba horario, y fijamos como tope las 3 de la mañana”, indicó hoy.

Y agregó: “En la reglamentación entran restaurantes, que ya estaban abiertos con aforo de hasta el 70% y medidas de cuidado, y en la misma sintonía los bares. Es decir, un lugar para estar sentado, no los boliches”.