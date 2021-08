De campaña en Morón: Bodart, el precandidato del MST, pidió al electorado «canalizar la bronca en una tercera fuerza»

El precandidato a diputado del MST (FIT) Alejandro Bodart habló de los proyectos que su fuerza tiene para la juventud, durante un encuentro en la Plaza de las Artes de Morón, de cara a las elecciones Primarias del 12 de agosto, donde se verá en internas abiertas con la lista de Nicolás Del Caño (PTS).

«Hay una gran oportunidad de la ciudadanía de canalizar la bronca que hay votando por una tercera fuerza que va a llevar los problemas de los que no tiene voz a las cámaras. El voto en blanco no sirve. Queremos la ley laboral de 6 horas, de un impuesto progresivo para que los ricos pongan, que haya obra pública. Si no estamos nosotros, sólo se discute el problema de los ricos», explicó en una rueda de prensa, poco antes de hablarle a la tribuna local.

Hermosa tarde de #Domingo junto a las y los jóvenes que quieren (R)evolucionar la izquierda y dar vuelta todo para tener un futuro que valga la pena ser vivido. Vamos con la Lista 10R del FIT Unidad – MST pic.twitter.com/PZTI6IKESt — Alejandro Bodart (@Ale_Bodart) August 22, 2021

El precandidato estuvo ayer en Tres de Febrero, donde destacó que “la desocupación de nuestros jóvenes es lo que más nos preocupa: Viven de changas y no pueden irse de la casa de su familia». «Por eso proponemos la rebaja del horario laboral a seis horas, esto permitiría que un 25% más de gente ingresara al mercado formal combatiendo el trabajo en negro”, apuntó.

¿Cuáles son las propuestas para los jóvenes?– Lo consultó este medio

Bodart: Nosotros queremos un plan de primer empleo para el millón y medio de jóvenes que no estudian ni trabajan. Hay que integrarlos. Que sea una prioridad el empleo y la salud, porque no tienen obra social. No para un futuro, sino para un presente que se les está escapando. Siete de cada 10 niños pasan hambre en la Provincia. Para hacer prioridad eso hay que afectar los intereses del 1 por ciento, de los dueños de las tierras, de los dueños de los bancos, que no quieren que se redistribuya la riqueza. La izquierda no trajo la tragedia. No quieren que lleguemos porque somos los único que no sigamos drenando la riqueza afuera, que paremos las actividades contaminantes. Las seis horas son una realidad en parte del mundo.