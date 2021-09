Asaltaron a la diputada Brizzi (JxC) en El Palomar: «No pedimos que sea Suiza, pero sí poder salir libremente»

La diputada provincial de Juntos por el Cambio María Eugenia Brizzi denunció esta tarde que fue asaltada y golpeada por motochorros cuando salía de su casa en El Palomar. En febrero, su madre había sufrido un violento asalto cuando iba a trabajar y la obligaron a bajarse y entregar su auto.

Luego de realizar la denuncia policial, la legisladora moronense (del PRO) informó por sus redes sociales que el hecho sucedió cuando movilizaba en bicicleta “Hoy salí a recorrer Palomar con mi bicicleta y no duré ni 5 cuadras. Me acorralaron dos motochorros, me golpearon y me robaron. Todo muy divertido, no como en Suiza, ministra Sabina Frederic”, apuntó Brizzi.

Según consta en la denuncia, alrededor de las 10.15 de hoy la legisladora bonaerense se encontraba subida a su bicicleta tipo Mountain Bike cuando fue interceptada por dos hombres que circulaban en moto y le tiraron el auto encima.

Uno de los asaltantes descendió de la moto y comenzó a forcejear con Brizzi, propinándole “varios golpes en el cuerpo” y logrando sustraer la bicicleta.

Hoy salí a recorrer Palomar (Morón) con mi bicicleta y no duré ni 5 cuadras. Me acorralaron dos motochorros, me golpearon y me robaron. Todo muy divertido, no como en Suiza Ministra @SabinaFrederic. pic.twitter.com/u5xQjK1yCm — Maria Eugenia Brizzi (@marubrizzi) August 31, 2021

«Estaba recorriendo El Palomar con la bici y en Cabral, a 20 metros de Rosales, dos delincuentes en moto me tiraron el rodado encima, me caí sobre un auto que estaba estacionado. Uno piensa que está preparado mentalmente para entregar nuestras cosas pero lamentablemente no es así», explicó la legisladora moronense al portal ANDigital. Hugo un forcejeo, pero «por suerte no estaban armados porque podría haber terminado muy mal”.

La diputada terminó con lesiones por la caída y por el forcejeo. «La bici no la pudieron encontrar todavía pero es lo que menos me importa. Uno tiene que agradecer que no estaban armados, porque a uno se le da por hacerse al valiente, pero es instintivo”, sostuvo una vez que pidió auxilio a la Policía.

«Estamos viviendo intranquilos e inseguros. No creo que haya ningún bonaerense no tome medidas de seguridad y protección cuando sale de la casa, pero esto no alcanza. No pedimos que sea Suiza, como dice la ministra (Sabina) Frederic, sino que podamos salir libremente. Es una persona que minimiza la violencia y deja en claro que son mensajes para los delincuentes”, reflexionó Brizzi, en alusión a los dichos de la funcionaria nacional.

Meses exigiendo que la seguridad vuelva a ser prioridad del Gobierno de Morón. Hoy caminar por Palomar da terror. El Intendente @lucasghi y el Min. @SergioBerniArg brillan por su ausencia. https://t.co/tC3exd0CNj pic.twitter.com/zkPhbnwxgZ — Maria Eugenia Brizzi (@marubrizzi) June 22, 2021

Este no es el primer hecho denunciado por Brizzi. En febrero, su madre fue víctima de un violento asalto a manos de delincuentes que le robaron el auto.

El hecho ocurrió cerca de las 15.30 sobre la calle Pampa 1100, cuando Norma Chaparro, madre de la diputada, se dirigía a subirse a su Peugeot 308 que se encontraba estacionado en vía pública. En ese momento, dos delincuentes armados y a pie la abordaron en pocos segundos y la arrojaron al piso violentamente para hacerse con el vehículo. Luego escaparon a toda velocidad. Tras el ataque, la mujer fue ayudada por los testigos que dieron aviso al 911. Horas más tarde lograron encontrar al vehículo.