Facundo Manes en Morón: «Mientras todos sufrimos, algunos tienen privilegios y quieren que nada cambie»

El precandidato a diputado nacional por la lista «Dar el Paso» de Juntos en la provincia de Buenos Aires Facundo Manes afirmó hoy que la alianza opositora le va a «ganar al kirchnerismo» en las elecciones legislativas de noviembre «y en 2023» con el fin de «transformar la Argentina».

De cara a las elecciones primarias (PASO), Manes se expresó así durante una visita a Morón junto a Margarita Stolbizer (GEN), quien lo acompaña en el cuarto lugar de la lista que competirá en los comicios del 12 de septiembre con la que encabeza Diego Santilli.

«No solo tenemos que ganar en noviembre y en el 2023, tenemos que transformar la Argentina. Porque ya se le ganó al kirchnerismo pero no se pudo transformar la Argentina. Ahora le vamos a ganar al kirchnerismo en noviembre y en el ’23 y vamos a transformar la Argentina», arengó el neurocientífico.

El postulante de la UCR volvió a insistir en su pedido para que la gente vaya a votar a las PASO y expresó: «Los argentinos nunca nos rendimos. El 12 de septiembre tenemos que salir, no solo nosotros, cada vecino, cada vecina, cada amigo, cada amiga, a hablarles a los del status quo que no quieren que nada cambie».

Cada vez somos más los que nos sumamos a #DarElPaso porque estamos convencidos que queremos otra Argentina, la Argentina que nos merecemos. Seamos parte de la revolución que se viene.



Este 12 de Septiembre vamos a #DarElPaso 👣🇦🇷 para hacer realidad esa revolución@JuntosMoron pic.twitter.com/qYxtYQQrEP — Roly Moretto (@rolymoretto) September 2, 2021

Manes afirmó que en sus recorridas por la Provincia la gente que se le acerca le pide «educación, trabajo, no planes sociales; y seguridad» y subrayó: «La sociedad argentina, el pueblo argentino que está sufriendo mucho, es más sensato y tiene más sentido común que la dirigencia».

«Mientras todos sufrimos, mientras nos empobrecemos, nos desempleamos y nos enfermamos, a algunos les va bien y disfrutan de sus privilegios y no quieren que nada cambie», agregó el dirigente radical.

«Nos va a costar tiempo, pero ya la sensación de ir al progreso nos va a aliviar a muchos. Porque muchos de nosotros ya no lo hacemos por nosotros, nos resignamos a no ver la Argentina que soñamos, a lo que no nos resignamos es que nuestros hijos se quieran ir», concluyó el precandidato.

De la recorrida participaron también Ayelén Bertón, precandidata a senadora provincial; Natalia Fernández, concejal de Tres de Febrero; Rolando Moretto, Silvana Samparisi y Fede Laprovittola, precandidatos en Morón.

(NA)