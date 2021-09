Kicillof, en Rodríguez, el Día de la Industria: “Es muy importante que podamos pensar adónde no queremos volver»

En el Día de la Industria, el gobernador, Axel Kicillof, visitó esta mañana la planta de la empresa Marolio en General Rodríguez, donde la compañía presentó inversiones por más de $711 millones, y consideró que «es muy importante que podamos recapitular y pensar de dónde venimos, hacia dónde vamos y hacia dónde no queremos volver”.

“Durante cuatro años, el achicamiento de la capacidad productiva de la Provincia se notó especialmente en su industria”, enfatizó el Gobernador, al tiempo que señaló “las políticas estaban destinadas a que solo unos pocos puedan acumular riqueza y por eso sucumbieron miles de empresas”.

Allí se llevó a cabo una reunión con empresarios y dirigentes de cámaras industriales, en la que participaron el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; el intendente Mauro García; los empresarios Víctor Fera y Juan Fera, director de Marolio SA y presidente de la Unión Industrial local; y el precandidato a diputado nacional Daniel Gollan.

El sector industrial viene de años difíciles entre la desidia del gobierno anterior y la pandemia, pero de a poco el entramado productivo se empieza a recuperar.

Todavía falta mucho, pero nuestro compromiso es acompañar e impulsar ese proceso para poner la #ProvinciaEnMarcha pic.twitter.com/P57Hwk6XFL — Axel Kicillof (@Kicillofok) September 2, 2021

“Venimos de una etapa en la que hubo un plan de desindustrialización y se atacó a los empresarios que todos los días trabajaban para poner de pie a sus industrias”, sostuvo Augusto Costa. Y agregó: “Fue un modelo que perjudicó a todos los sectores y que dejamos atrás en 2019, cuando recuperamos una visión de Estado que impulsa a las pequeñas y medianas empresas”.

Durante la jornada, la empresa Marolio inauguró su nuevo centro de distribución de alimentos hacia todo el país, para el que destinaron una inversión de 580 millones de pesos, y la nueva línea de producción de pan rallado y rebozador, que demandó 130,4 millones de pesos.

Kicillof indicó que “los empresarios nacionales saben que la caída de los salarios no es la solución, ya que se quedan sin demanda y la mejores épocas de crecimiento se dieron con Gobiernos que distribuyeron mejor los ingresos”.

Funes de Rioja en #Diadelaindustria "Queremos una argentina de inversión, agregación de valor, empleo, federal, que exporte, potencie la incorporación de tecnología, fomente la educación; pero por sobre todo, una argentina que tenga de protagonista a la industria en esos logros". pic.twitter.com/TNnXicM2cD — UIA (@UIAcomunicacion) September 2, 2021

Por su parte, Juan Fera remarcó: “Venimos de tiempos en los que la industria no era política de Estado y después llegó la pandemia, que azotó la economía a nivel mundial. Pero hoy es un día de festejo, porque la industria no solo volvió a estar de pie, sino que está creciendo con inversiones como no se veían hace muchos años en la Argentina”. “Todos aquí sabemos que hay que seguir trabajando codo a codo porque nadie se salva solo y de esa forma, juntos, podremos cumplir el sueño de un país más justo para todos”, agregó.

Estuvieron la titular del FOGABA, Verónica Wejchenberg; la subsecretaria de Industrias, PyMEs y Cooperativas, Mariela Bembi; el subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones, Guillermo Rabinovich; el director provincial de Desarrollo Territorial y PyMEs, Ariel Aguilar; el presidente del Honorable Concejo Deliberante de General Rodríguez, Manuel Anigstein; la subsecretaria municipal de Desarrollo Comunitario, Silvia Figueiras; y representantes de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA); la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires (CEPBA); la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA); y la Asociación de Industriales de la Provincia de Buenos Aires (ADIBA).