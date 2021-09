Protesta en la Fiscalía de Morón: Familiares pidieron Justicia por casos de «mala praxis» en el Hospital Eva Perón de Merlo

Un grupo de familiares de ex pacientes del Hospital Eva Perón de Merlo realizaron esta mañana una protesta en la puerta de la Fiscalía Gral. del Departamento Judicial de Morón para exigir «justicia» en las causas donde se investigan casos de «mala praxis». Las querellas denuncian que les negaron las historias clínicas y que se declaraba Covid para no realizarle la autopsia.

Tatiana Aragón, madre de Dylan, uno de los fallecidos, contó antes de la marcha: “Llevé a mi hijo el día 20 de junio a las 21, 22 horas. Descompuesto, lo llevé primero al Hospital Héroes de Malvinas, donde no me lo quisieron atender ya que supuestamente no había médicos. Decidí llevarlo al Hospital Eva Perón de Merlo. Tenía 36,5 de temperatura. Lo revisan y me dicen que le faltaba oxígeno y le pusieron una vía. Mi hijo estaba mejorando, me decía mamá”.

LOS FAMILIARES DE LAS VICTIMAS DE MALA PRAXIS DEL HOSPITAL EVA PERÓN RECLAMARON EN LOS TRIBUNALES DE MORÓN



Un reclamo más de los vecinos de Merlo. Cansados de no encontrar al intendente Menéndez, decidieron ir a los Tribunales de Morón a pedir que se aceleren las investigaciones pic.twitter.com/yW0IvenARi — Merlo Real (@Merlo_Real) September 7, 2021

Luego «una doctora me dice si yo le hacía el puff, lo cual le digo que nunca le hice. Llama a otra doctora y le hacen el puff varias veces. Me decían que estaba agitado. Siguieron haciéndole, pasa un rato y me comunican que lo llevan a terapia ya que no tenían suficiente oxígeno en la guardia. Me hacen esper».

A las 3 de la mañana, según el relato de la mujer, una enfermera le comunica que Dylan, su hijo de un año y 5 meses había tenido un paro cardio respiratorio, que no pudieron hacer nada. “A mi hijo me lo mataron, le hicieron mala praxis, nadie me da explicaciones de nada, nadie se hace cargo de lo que le hicieron a mi bebé”, aseguró Aragón al portal de Moreno Desalambrar.