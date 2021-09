Lucas Delfino y los «indignados»: «Si Máximo quiso hacer un minuto de silencio por las víctimas no le salió»

Antes del cierre de campaña que tendrá al mediodía en La Plata con su referente Diego Santilli y después en Hurlingham, de cara a la interna del domingo, el concejal y precandidato de Juntos Lucas Delfino, se mostró indignado con el homenaje realizado ayer por el jefe de bloque del Frente de Todos en Diputados, Máximo Kirchner, quien dibujaba una sonrisa mientras lo hacía y, además, lo dirigió a familiares, no a las víctimas del Covid19.

«Hay cierta desconexión con la realidad. Si Máximo quiso hacer realmente un minuto de silencio no salió. Parecía más una burla», apuntó Delfino en la mañana de Estación Central (Mpquatro radio online). «Hoy el contexto no pasa por eso solo, sino por los familiares que no pudieron despedirse, los chicos sin ir a la clases, los 90 mil comercios que cerraron y por otro lado un Presidente que hacía ejercicios de privilegios, del cumpleaños al instructor del perro. Tengo dos hijas que estuvieron 9 meses sin ver a los abuelos. Por eso a uno le da mucho enojo. Hay que exigirle ejemplaridad a todos», reclamó.

Máximo Kirchner se ríe mientras pide un minuto de silencio por los 112.000 muertos por COVID. No sienten la menor empatía por ellos ni respeto por sus familiares.

Son Cínicos e hipócritas pic.twitter.com/CKFNdKXj6q — Kid Lapicera (@kidlapicera) September 8, 2021

Qué es lo que más reclama la gente?

– Hurlingham es muy heterogéneo: El hospitalito, el bache, la inseguridad, son temas que salen, pero lo principal es lo económico. Hay indignación por lo de Olivos. No hay reunión que hagamos en la que no salga también un vecino o familiar o amigo que se está por ir del país. Pandemia hubo en todo el mundo, pero no se quieren ir de sus países. Acá no se genera un puesto de trabajo. Los comercios son unidades familiares: La pareja, con un hijo.

Delfino, por otra parte, recibió ayer al jefe de bloque de Cambiemos Cristian Ritondo, en William Morris, por donde recorrieron y se reunieron con vecinos.

Hoy me acompañó @cristianritondo en Hurlingham para conversar con los vecinos de William Morris. Siempre escuchando las necesidades de cada barrio para poder transformar Hurlingham pic.twitter.com/ONckmlG9qb — Lucas Delfino (@DelfinoLucasOk) September 9, 2021

“Hoy nos acompañó Cristian en los recorridos que hacemos cada semana por los barrios de nuestro querido Hurlingham. Vamos a seguir trabajando para finalmente transformar Hurlingham y nuestra provincia”, destacó Delfino.

Y resaltó que «sabemos que hay mucho por hacer en el barrio y por eso seguimos escuchando a los vecinos para lograr cumplir con el cambio que merecen».

Ritondo destacó el trabajo que viene llevando adelante el concejal de Juntos Hurlingham y aseguró: «El domingo 12 tenemos la oportunidad de empezar a cambiar la realidad». Delfino enfrentará en la interna a su compañera en el recinto Andrea Giorgini, quien encabeza la boleta local de Facundo Manes.