Primera C: Sobre la hora, Deportivo Español le sacó el invicto a Ituzaingó (3 a 1), que se quedó sin punta en el Clausura

Esta tarde, Ituzaingó no pudo festejar sobre la hora, sino que perdió el partido, su invicto y la punta en su visita a Deportivo Español. Fue 3 a 1 para los del Bajo Flores, por la Fecha N° 9 del Torneo Clausura de la Primera C.

El partido se abrió por graves errores defensivos de ambos conjuntos. La primera gran equivocación, que se repitió, fue la salida por abajo del Verde. Así fue que Sebastián Vivas pudo abrir el marcador luego de una contra que agarró mal parados a los centrales visitantes. Además, Ituzaingó sufrió la expulsión de Santiago Piersigilli a los 8 de PT por un codazo sobre Gianluca Alfenoni.

Final del partido.



El Verde se va con las manos vacías en su visita al estadio España y cayó ante el gallego dejando atrás su invicto.



La próxima fecha recibimos a El Porvenir. pic.twitter.com/YrEWDuyc0P — Club Atlético Ituzaingó (@ItuzaingoPrensa) September 14, 2021

El Gallego también se complicó atrás. Jorge Benítez intentó jugar con su arquero, Gastón Brambatti, de cabeza, pero nunca observó que se encontraba adelantado y dejó solo a Alcides Miranda Moreira. La diferencia estuvo en que Español jugó mucho mejor y logró tener contundencia en el final con los goles de Tomás Pérez Serra y Gabriel Conceição en tiempo de descuento. El planteo para jugarle a un equipo difícil como Ituzaingó fue muy acertado, a punto tal que el León prácticamente no pateó al arco rival y no hubiese marcado si no habría sido por el error de la última línea gallega.

Fuente: Olé