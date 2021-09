Sabbatella renunció a ACUMAR: Los ministros y funcionarios que responden a CFK presentaron su renuncia al Presidente

Los ministros del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro; Justicia, Martín Soria; y de Ciencia y Tecnología, Roberto Salvarezza; Vivienda, Jorge Ferraresi; y Ambiente, Juan Cabandié, como también las titulares del PAMI, Luana Volnovich; y ANSES, Fernanda Raverta, pusieron hoy a disposición del presidente Alberto Fernández sus renuncias, como consecuencia de la dura derrota electoral en las PASO del domingo. Es también un mensaje al resto del Gabinete.

Son todos funcionarios que responden a la vicepresidenta, Cristina Kirchner. La jugada se suma a otros gestos similares en los gobiernos de la provincia de Buenos Aires y de Santa Cruz, gestionados por el mismo núcleo duro.

El lunes Alicia Kirchner le pidió a sus funcionarios que pongan la renuncia a disposición y este miércoles la ministra de Gobierno bonaerense, Teresa García, informó que todo el Gabinete le presentó la renuncia al gobernador Axel Kicillof.

“Motiva la presente poner a su disposición mi renuncia al cargo de Ministro del Interior de la Nación con el que he sido honrado desde el 10 de diciembre de 2019″, escribió De Pedro en una carta enviada al Presidente al mediodía.

El dirigente de La Cámpora le comentó que “escuchando sus palabras del domingo por la noche dónde planteó la necesidad de interpretar el veredicto que ha expresado el pueblo argentino, he considerado que la mejor manera de colaborar con esa tarea es poniendo mi renuncia a su disposición”.

Según informaron fuentes de la Casa Rosada, “todos los funcionarios formal o informalmente le comunicaron al Presidente que dispone de sus cargos”. Es decir, que si bien no le enviaron una carta a Alberto Fernández, le hicieron saber que pueden dar un paso al costado en el momento en que se lo pida.

Hasta ayer el Presidente consideraba que el mejor camino era mantener el Gabinete, como mínimo, hasta las elecciones generales del 14 de noviembre.

Se van todos los funcionarios K, no sólo los ministros, sino también secretarios y directores de organismos públicos que dependen de Nación. Es el caso de Martín Sabbatella (jefe del Nuevo Encuentro) en el ACUMAR. https://t.co/fLmgnGSJOA — Darío Albano (@albanodl) September 15, 2021

En línea con esa postura respaldó la continuidad del Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro de Economía, Martín Guzmán, quien hoy compartió un acto con el Presidente y reconoció que tiene «problemas muy graves por resolver». Se esperan anuncios sobre aumentos de jubilaciones y subsidios.

Sin embargo, al mediodía empezó la sangría. No sólo los ministros, sino también secretarios y directores de organismos nacionales presentaron la renuncia. Tal es el caso de Martín Sabbatella, presidente de ACUMAR, quien también mandó la carta de renuncia. No se veía semejante desplante desde la renuncia de Chacho Álvarez como vicepresidente de Fernando De la Rúa. En aquél momento Sabbatella llevaba apenas un año como intendente en Morón. Pero el Frepaso no se fue del Gobierno. Se quedó hasta el final del Presidente.

Lo demás también es historia. El final trágico en el 2001, la sartén caliente que nadie quería, la asunción de Duhalde y la devaluación asimétrica, los patacones, el 57% de pobres, el plan Lavagna y el 22% que votó por Néstor Kirchner.