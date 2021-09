El secretario del SEOCA le envió un mensaje a Alberto Fernández tras las PASO: «Empezá a ser Presidente»

Alberto, empezá a ser Presidente». El consejo «amigo» fue pronunciado por el secretario del gremio de Comercio de la Zona Oeste, Julio Rubén Ledesma, quien miró las elecciones del domingo con dos ojos. Uno puesto en el Frente de Todos, del que se siente parte. Y el otro en una lista de la CoPeBo, que cumplió con la burocracia para seguir viviendo como partido provincial.

Su apuesta es en 2023. En esta campaña, Ledesma fue más un testigo que un actor. Con un lamento, analizó la debacle oficialista. «Esto ya se veía venir. Con Alberto Fernández fuimos amigos. Somos. Y la verdad es que cuando no tomás el toro por las astas. O cuando decías que conducís y dejás que otro hagan las cosas no estás conduciendo», reflexionó. «Nosotros somos peronistas. Ni anarquistas ni socialistas. Un compendio de todos. Pero a estas elecciones le faltó peronismo. No podés vender a alguien como tal si no lo es. Pasó en La Matanza, donde cortaron boleta como 20 mil personas», razonó.

Parte de la crítica apunta a la vicepresidenta. «Deberían ser dos períodos de presidente e irte a tu casa. Hay que culturizar a la política. Hay que recuperar la creencia de la gente en la política. Si algo le tuviera que decir a mi amigo Alberto, le diría «empezá a ser presidente», dijo, consultado por Un/Medio.

Ledesma aclaró que «nosotros jugamos con el Frente de Todos» y que «no nos ofrecieron candidaturas. Tampoco quise. Era momento de esperar». A su vez concordó en que «está muy jodido con el tema de las PASO. Las tiene que sacar. Hay ciudadanos honestos que no pueden ser candidatos, porque necesitás un capital que no todos tienen». El comentario tiene que ver con el piso del 1.5% que una lista debe alcanzar para poder llegar a las elecciones generales.

No fue el caso de la boleta de la COPEBO, fuerza que también conduce Ledesma, y que llevó como candidato a diputado nacional a Ernesto Ludueña, secretario de Acción Social del SEOCA y vicepresidente de su Mutual.

«Fue una lista testigo. Había que presentarse a elecciones por el partido. La apuesta fuerte será en 2023», explicaron en el gremio, tras el traspié del domingo.

chau chau chau #tinelli ya lavaste lo q necesitabas… En plena debacle, se fue el histórico CEO de Garbarino y se define la venta de Compumundo https://t.co/YpCI7o5TCK — 𝑹𝒊𝒄 (@RicBaren) September 15, 2021

Garbarino

En otro orden, Ledesma se mostró molesto y pesimista respecto al concurso que enfrenta Garbarino, que hace meses dejó de pagar salarios y mantiene varias sucursales cerradas. A esto se suma que el CEO de la empresa es esfumó.

«Hasta el Gobierno se desvinculó del tema. Adónde está el dueño? Nos hacen hacer otra movilización al aire. Va a ser uno de los fraudes más grande, en connivencia con los poderes que tienen que intervenir. El conflicto va a seguir hasta que un juez dictamine la quiebra. Y lo que sea para cada trabajador que sea, pero que sea rápido. Discriminan. A unos le pegan, a otros no porque hacen quilombo. El repro es poco», señaló el mercantil.