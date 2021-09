Crisis en la Rosada: Filtran audios de la diputada Vallejos, que trata de «inquilino», «ocupa» e «inútil» al Presidente

La diputada del Frente de Todos (FdT) Fernanda Vallejos agrandó la crisis en la Casa Rosada, con una serie de críticas lapidarias sobre Alberto Fernández y su Gobierno, en una serie de audios de wassap que se filtraron a la prensa. Más allá de la «traición» de un interlocutor de su confianza, se clarificó lo que su espacio piensa que debería hacer el primer mandatario, a quien ayer la vicepresidente, Cristina Kirchner, emplazó al hacer renunciar a todos los funcionarios que están bajo su mando político. A esta hora no se conocen decisiones sobre el Gabinete. Fractura expuesta que podría romper la coalición.

«Todos esperábamos que el enfermo de Alberto Fernández, el okupa de Alberto Fernández, el lunes a las 8 de la mañana estuviera haciendo una conferencia de prensa en un escritorio con todas las renuncias sobre la mesa, diciéndole a la Argentina, no que había escuchado el mensaje de las urnas, como dijo hipócritamente el domingo», comenzó diciendo la legisladora.

Y continuó: «obviamente, se ve que además de ciego es sordo porque jamás ha escuchado nada ni tampoco ha aprendido nada de Néstor ni de nadie, pero no lo hizo».

«No solamente no lo hizo, no lo quiere hacer. Quiere conservar su núcleo de inútiles que están ahí de prestado, ocupando las oficinas de la Casa Rosada y no han hecho nada. No hay conducción política en el Gabinete porque el jefe de Gabinete es un payaso», descalifica.

Al referirse al mandatario, deslizó: «El tipo está atrincherado en la Casa Rosada, como Redrado en el Banco Central; y él es un okupa, no tiene votos, no tiene legitimidad, no lo quiere nadie».

«La derecha si tiene que votar derecha, tiene a Macri, tiene a los ultra, le sobran opciones, mirá si va a votar a este mequetrefe que aparte no sirve para nada. Y nuestra gente no lo quiere, no lo quiere justamente porque no se subordinó a la política para la cual fue elegido», disparó Vallejos.

La legisladora criticó la falta de asistencia «a la gente» por parte de la administración actual y la cantidad de muertes por coronavirus; y aseguró que hay un problema político en la conducción del oficialismo. «La gente se está cagando de hambre y se siguió cagando de hambre», lanzó.

Y esa misma línea, agregó: «Martín Guzmán hizo un presupuesto donde se partía de la premisa de que en marzo se terminaba la pandemia, todos sabíamos que era una mentira».

«Pero no sólo eso -amplió- cuando ocurrió lo obvio, que era que la pandemia no se terminó y hubo que endurecer las medidas de cuidado (…) no hubo medidas económicas que acompañen. La situación se fue agravando cada vez más. Y tenemos prácticamente equilibrio fiscal. ¡Equilibrio fiscal con 50% de pobreza, en medio de una pandemia! Entonces es obvio que la gente no iba a venir a aplaudirnos».

Posteriormente, la economista reflexionó: «¿Hay un problema de poder? Puede ser, pero fundamentalmente hay un problema político, que es que el pueblo no está marcando un camino y hay un tipo atrincherado en la Casa Rosada que dice: ‘me cago en el camino que el pueblo nos marcó el domingo’ y me lo mantengo al tipo este, que salió del frasco de la UNLP, se fue al frasco de yankilandia y lo trajeron y lo sentaron en el Ministerio de Economía; no tiene la más mínima formación política y evidentemente por sobre todas las cosas, no tiene la más mínima sensibilidad social».

En otro tramo del audio, que tiene una duración de casi 12 minutos, sentenció: «Los resultados son la consecuencia de esa política económica, que es lo peor. Comparto con los compañero que dicen que el Gabinete no ha funcionado en general, pero lo peor que hemos tenido, porque es lo que ha afectado de manera directa a la vida de las personas, es la política económica».

«Si hiciste una mala política económica, tan mala que el pueblo te lo hizo sentir de esta manera en una elección, el primero que debió haber presentado la renuncia es el ministro de Economía (Martín Guzmán). ¿Por qué no la presenta? Esa es la pregunta -cuestionó-. A lo mejor no la presenta porque tiene otro mandato que cumplir, como le dije en aquella sesión a los diputados y a las diputadas del macrismo. No es el mandato del pueblo, está atornillado ahí porque deberá tener otro mandato que cumplir y como dijo Máximo en la última sesión que tuvimos no se puede servir a dos señores».

Y afirmó: «No podemos estar en un Gobierno mirando para el costado, que decide no respetar el mandato popular. No lo podemos hacer, porque es nuestro capital político, nosotros lo construimos, no Alberto Fernández marchando con Nisman, no Alberto Fernández yendo a recorrer los estudios de TN diciendo que Cristina era una psicópata y asesina, una corrupta y una ladrona; de ella y obviamente de los demás compañeros que hoy están presos políticos. Y ni Alberto Fernández ni ninguno de los conchudos que están ahí cobrando el sueldo son capaces siquiera de mencionar».

Su pedido de disculpas

Tras enterarse que el audio se había difundido, la legisladora salió este jueves al mediodía a disculparse públicamente a través de su cuenta de Twitter.

«Me entero que se filtró una conversación privada donde, en el marco de la angustia que a muchos y muchas nos generó el resultado del domingo que dio cuenta del sufrimiento de nuestro pueblo y de que no pudimos satisfacer sus aspiraciones, tuve expresiones realmente impropias», reconoció la economista kirchnerista.

Repercusiones

A todo esto, el titular de la Mesa Política de Juntos por el Cambio de La Matanza, Alejandro Finocchiaro, disparó contra “la feroz batalla” que se está viendo en el oficiailsmo e instó al Presidente a “asumir el compromiso de enfrentar la crisis, gobernar hasta 2023 y no generar un problema institucional que ponga en riesgo el país”.

“El Presidente Alberto Fernández aceptó no tener poder y que le ‘lotearan’ el Gobierno entre diferentes facciones”, manifestó el también precandidato a diputado nacional, que integró la lista que llevó a la victoria a Diego Santilli en la interna de Juntos. A su vez, consideró que “el desastre de estos dos años tiene que ver también con querer llevar al país al pasado en lugar de al futuro” y afirmó que lo acontecido en los días posteriores al revés electoral demuestra que “Argentina nunca estuvo entre sus prioridades”.

Aunque con duras críticas sobre su desempeño, a través de un comunicado el exministro de Educación nacional respaldó al Ejecutivo, en el marco del cimbronazo que causó los posibles movimientos en su equipo de asesores, donde varios ministros pusieron a disposición. En esa línea, señaló que, “por calamitosa que sea su gestión, un Presidente constitucional no es ‘okupa’”-