El Movimiento Evita suspendió la marcha en apoyo al Presidente: «Lo que pasó no le hace bien a la gente», dicen

El presidente Alberto Fernández convocó hoy a los movimientos sociales afines, en especial al Movimiento Evita, para que se suspenda la marcha programada para esta tarde a Plaza de Mayo, para respaldar su envestidura luego de la renuncia masiva de funcionarios alineados a su vice, Cristina Kirchner.

El gesto derivó, por ahora de resolución incierta, desató una crisis política con antecedentes macabros en la historia reciento, tanto en el Gobierno nacional como en Santa Cruz, la tierra donde los Kirchner hicieron escuela y ensayos de todo tipo (incluido detonar a un gobernador reelecto en una semana).

“El Presidente no nos llamó a mí ni al Chino Navarro. La movilización se hace. Es a favor del Presidente y de la Unidad”, había dicho más temprano en declaraciones radiales Emilio Pérsico. Sin embargo, con el argumento de calmar las aguas la marcha se levantó. Hubiese confluido también con la marcha de puro reclamo organizada por otras organizaciones piqueteras de izquierda.

La coalición de gobierno debe escuchar el mensaje de las urnas y actuar con toda reesponsabilidad. Debemos hacerlo, y lo haremos, para asegurar que se satisfagan las necesidades de nuestro pueblo. — Alberto Fernández (@alferdez) September 16, 2021

Mientras lo haga seguiré garantizando la unidad del Frente de Todos a partir del respeto que nos debemos. Es tiempo de que nuestra única obsesión sea promover la prosperidad de los hombres y mujeres de nuestra Patria. — Alberto Fernández (@alferdez) September 16, 2021

«Evita expresa el clamor de la militancia, que es convocar a la unidad. Que esto no sea un debate televisivo, sino adentro del Frente de Todos. Que se sienten para discutir para sacar esto adelante. Lo que pasó no le hace bien a la gente. Venimos de una crisis sanitaria, social y económica. Necesitamos que hablen de programas que vengan a ponerle más plata al bolsillo de la gente», explicaba esta mañana Vanina Moro, referente del ME de Morón y séptima candidata a concejal por el FdT en este distrito, en declaraciones radiales.

Por esas horas la marcha se desactivaba. Pero el humo del incendio no se disipó. «Veníamos hablando de la crisis del macrismo y de la pandemia, pero hubo temas que no abordamos o no escuchamos. Mucha gente no fue a votar por parte de nuestro frente», sostuvo Moro al programa Estación Central

«Con lo de ayer no estoy de acuerdo. En vez de redactar una renuncia, los ministros tendrían que haber redactado algún proyecto que dé respuesta a la gente», concluyó la candidata por Mpquatro Radio, siempre en pos de la «unidad».

Alberto rompió el silencio

Por otra parte, el presidente se expresó este jueves por primera vez tras la crisis desatada ayer y advirtió en su Twitter que «no es tiempo de plantear disputas».

«Nosotros tenemos que dar respuestas honrando el compromiso asumido en diciembre de 2019, de cara a la sociedad. No es este el tiempo de plantear disputas que nos desvíen de ese camino», sentenció el mandatario.

En un hilo de tuits, el Presidente enfatizó: «La gestión de gobierno seguirá desarrollándose del modo que yo estime conveniente. Para eso fui elegido. Lo haré llamando siempre al encuentro entre los argentinos».

Los nueve tuits encadenados fueron las primeras apreciaciones del Presidente en medio de la crisis política desatada en el Gobierno tras la dura derrota en las PASO del domingo.

Agradeció Fernández «el apoyo de gobernadores, de intendentes, de dirigentes del movimiento obrero y de la ciudadanía en estas horas» y valoró el apoyo de las organizaciones sociales que «impulsaron una movilización», pero pidió «que toda esa fuerza que implica una movilización de esa magnitud se canalice para construir la épica militante que ayude a argentinos y argentinas a desentrañar el dilema que se nos plantea en noviembre».

Además, después de insistir con sus habituales críticas al macrismo señalando que en las elecciones de noviembre hay «dos modelos de país en pugna que se debaten», el Presidente aseguró que escuchó lo que el pueblo le dijo en las urnas.

«He oído a mi pueblo. La altisonancia y la prepotencia no anidan en mi. La gestión de gobierno seguirá desarrollándose del modo que yo estime conveniente. Para eso fui elegido. Lo haré llamando siempre al encuentro entre los argentinos», insistió el mandatario.

Cerró su mensaje asegurando que seguirá promoviendo «el encuentro entre los argentinos» y lo hará «garantizando la unidad del Frente de Todos a partir del respeto».

«Es tiempo de que nuestra única obsesión sea promover la prosperidad de los hombres y mujeres de nuestra Patria», concluyó.