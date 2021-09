Aníbal Fernández, tras su regreso al Gabinete nacional: «Si hay algo que no me gusta tibio es el mate y el peronismo»

Aníbal Fernández volvió este lunes a ocupar un lugar dentro del Gabinete nacional, a 6 años de la estruendosa derrota como candidato a gobernador por la Provincia de Buenos Aires y luego de otra no menos espectacular del peronismo, a manos de Juntos por el Cambio. Apenas asumió como ministro de Seguridad, dijo que la crisis interna que enfrentó el Gobierno luego de las PASO fue apenas «una discusión por los intereses del pueblo argentino” y aclaró ante las cámaras “si hay algo que no me gusta tibio son el mate y el peronismo”.

En este sentido, aclaró que el presidente Alberto Fernández es quien dirige el Gobierno nacional pero recordó que, durante su reunión de la semana pasada hablaron de política pero el mandatario “no ofreció nada ni le pedí nada”’.

Tuvimos una muy productiva reunión con @FernandezAnibal para que inicie su gestión al frente del @MinSeg.



Mis mejores deseos para esta nueva etapa. pic.twitter.com/p42whlxM8O — Sabina Frederic (@SabinaFrederic) September 20, 2021

El ministro negó, asimismo, que la carta publicada por la vicepresidenta Cristina Kirchner hubiera sido decisiva en la renovación del Gabinete: “No, el presidente es un hombre de Estado, sabe de qué se trata”.

“Vamos a intentar el acercamiento con el pueblo argentino que reclama un montón de cosas y a lo mejor no fuimos lo suficientemente sensatos para cumplirlas”, dijo Fernández en declaraciones a periodistas a las afueras de la Casa Rosada.

Aníbal remarcó que el desastroso resultado del Frente de Todos en las PASO del 12 de septiembre “no es un resultado electoral, son las internas”. “Si nos sirve para tomar debida cuenta de lo sucedido, es valedero, nos obliga a trabajar o multiplicar el esfuerzo para poder sacar resultados pasibles de obtener”, agregó.

Imaginen a Aníbal Fernández a cargo del Ministerio de Seguridad. pic.twitter.com/uyc3Zo8sCF — Javier Smaldone (@mis2centavos) September 18, 2021

Consultado sobre su gestión al frente del Ministerio, el funcionario pidió: “Dejame ver el diagnóstico de inseguridad, hace 3 minutos que asumí’”, pero aclaró que si su antecesora, Sabina Frederic, hizo algún pacto, se respetará.

Al frente de esa área (cuando estaba incluida dentro de la cartera de Justicia), Aníbal supo polemizar por la «sensación de seguridad» que bajaba de los medios. Fue impulsor de la Policía Aeroportuaria. También fue jefe de Gabinete de Ministros entre 2009 y 2011, con CFK. Desde enero de 2020 hasta septiembre del 2021 fue interventor de Yacimiento Carbonífero Río Turbio (YCRT). Su devaluada imagen facilitó la elección de María Eugenia Vidal.

Las redes sociales recordaron hoy que el propio Felipe Solá y Daniel Arroyo, ministros salientes del Gabinete de Alberto Fernández, entonces jefe de la campaña electoral, grabaron en 2015 un spot donde se preguntaban si un padre le podría dejar la Provincia en manos de Aníbal, quien entre otras cosas, se iba del cargo sospechado de estar relacionado con la «ruta de la efedrina».

La propia Vidal se enfrentó, ni bien asumía como gobernadora, a la fuga de Victor Schillaci y los hermanos Cristian and Martin Lanatta, sentenciados a cadena perpetua por secuestrar y asesinar a tres empresarios en General Rodríguez en 2008, en una disputa en torno a un plan para traficar efedrina en México.

[CASA ROSADA] En su vuelta a un cargo ejecutivo, como ambicionaba, Aníbal Fernández, apenas asumido como ministro se Seguridad, dijo con respecto a las peleas internas en el Frente de Todos: "si hay dos cosas que no me gustan tibias son el mate y el peronismo" pic.twitter.com/DtTJZpWtoI — Juan Pablo Peralta (@JuamPaPeralta) September 20, 2021

El Gobierno inauguró este lunes una nueva composición de su Gabinete, con la asunción de seis ministros que juraron esta tarde ante el presidente Alberto Fernández, quien reafirmó su compromiso de tomar nota de las demandas que expresó la ciudadanía en las PASO del 12 de septiembre.

Juan Manzur fue el primero en asumir como jefe de Gabinete, en un acto realizado en el Museo de Bicentenario, donde luego se sucedieron las juras de los otros cinco ministros: Santiago Cafiero (Relaciones Exteriores y Culto); Aníbal Fernández (Seguridad); Julián Domínguez (Agricultura, Ganadería y Pesca); Jaime Perczyk (Educación); y Daniel Filmus (Ciencia y Tecnología).