Tras una denuncia, Bullrich visitó Rodríguez: «Reparten heladeras con miserables instrucciones clientelistas»

La titular del PRO, Patricia Bullrich, visitó un comedor de General Rodríguez que denunció que el Frente de Todos entregó electrodomésticos como cocinas, garrafas y heladeras, en el marco de un programa de asistencia a instituciones comunitarias luego de las PASO «a cambio de votos».

«Luego de las PASO el kirchnerismo entregó electrodomésticos a cambio de votos. Con @DarioKubar visitamos en Gral Rodríguez un comedor que recibió una heladera con rigurosas y miserables instrucciones clientelistas. ¡Con la fuerza del cambio le devolveremos la dignidad a la gente!», twtteó Bullrch.

El domingo, un informe de Luis Gasulla en el programa La Cornisa (canal LN+) dio más detalles sobre esta movida comandada por la subsecretaria de Desarrollo Comunitario de General Rodríguez y esposa del intendente, Silvia Figueiras, y que implica un gasto que supera los $2,8 millones en la compra de electrodomésticos para 64 familias particulares, merenderos y comedores.

Luego de las PASO el kirchnerismo entregó electrodomésticos a cambio de votos. Con @DarioKubar visitamos en Gral Rodríguez un comedor que recibió una heladera con rigurosas y miserables instrucciones clientelistas. ¡Con la fuerza del cambio le devolveremos la dignidad a la gente! pic.twitter.com/JdCsOZ1GwK — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) September 28, 2021

El merendero ‘Rincón de luz’ fue uno de los beneficiarios de la repartición al recibir una heladera con freezer. Jennifer Machado, referente de este comedor que atiende a 52 familias y 95 chicos, contóo que al momento de la entrega del electrodoméstico, las autoridades municipales le dieron también un cartel en el que aparecen el intendente Mauro García, Alberto Fernández, el gobernador Axel Kicillof y la vicepresidenta Cristina Kirchner, junto con el logo de la agrupación ‘Corriente Peronista 13 de Abril’.

«Querían que pongamos el cartel y la bandera para que se vea que ellos nos entregaron las cosas», añadió.

«Al principio lo pusimos porque vimos que si no poníamos el cartel, no nos entregaban la heladera, pero después lo sacamos porque no nos están ayudando», se sinceró.

Por su lado, la referente del comedor comunitario ‘Los ángeles resisten’, Stella Rodríguez, contó por el contrario que «nosotros no recibimos nada, en ningún momento me vinieron a preguntar si me hacía falta algo», y aclaró: «Nos sentimos discriminados, pienso que las cosas deberían ser igual para todos. Si les hacía la campaña, seguro me traían algo».

Hablaron en @LaCornisaok y les sacaron la ayuda al merendero. Háblame de libertad de expresión y que les importa el pueblo. Hacerte cargo @pabloduggan esto es lo q defendes? Hace periodismo un día en t vida y anda a averiguar q paso c las hermanas Machado en General Rodríguez pic.twitter.com/roEXZcd0Kp — Luis Gasulla (@LuisGasulla) September 28, 2021

Programa nacional

“A través del Programa Abrazar Argentina, entregamos 65 kits de electrodomésticos para organizaciones comunitarias que día tras día ponen el cuerpo para colaborar con los vecinos y vecinas que más lo necesitan”, publicó el intendente Mauro García en sus redes sociales.

En el acto, que fue el 17 de septiembre en General Rodríguez, se entregaron además 12 tarjetas de débito destinadas a la compra de alimentos frescos para comedores y merenderos.

Desde el Ministerio de Desarrollo Social informan en la página web oficial que el programa comprende la entrega “de subsidios económicos institucionales para la compra y provisión de elementos e insumos contemplados en el presente Programa; incluyendo elementos e insumos de calefacción del hogar, artefactos de refrigeración, equipamiento y utensilios de cocina, agua, purificador de agua, elementos de higiene personal y protección sanitaria, artefactos e insumos de fumigación, camas, colchones, ropa blanca, frazadas, calzado, ropa de abrigo, pañales y kits infantiles”.