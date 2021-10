En el Parque La Cantábrica de Haedo: Ghi y Moroni presentaron nuevos programas para empresas locales

El intendente de Morón, Lucas Ghi; el ministro de Trabajo, Claudio Moroni; el secretario de la Pequeña y Mediana Empresa, Guillermo Merediz; y el presidente de la Unión Industrial del Oeste, Edgardo Gámbaro, encabezaron la presentación de una serie de programas que fomentan la contratación de personal.

La iniciativa Te Sumo busca impulsar nuevos puestos de trabajo para jóvenes de entre 18 y 24 años y quienes se adhieran recibirán beneficios impositivos, como descuentos en las cargas patronales. La bonificación será de 9 meses, en el caso de que el trabajador incorporado sea varón, y de 12 en el caso de que la trabajadora incorporada sea mujer, persona trans o no binaria.

En tanto, el programa Crédito Fiscal busca generar incentivos para que las empresas y las cooperativas de trabajo inviertan en la formación de personal para mejorar su competitividad y productividad.

«Cada vez más cerca de lograr la ampliación de este Parque Industrial La Cantábrica, que funciona en nuestro partido de Morón, y con eso también crecerá la radicación de empresas, con más desarrollo, más tributación y más inclusión. Con ese objetivo trabajamos todos los días», indicó Ghi durante el encuentro desarrollado en ese polo industrial ubicado en Haedo Norte.

«Sabemos que además, todo esto tiene un enorme impacto social. El trabajo es un bien social por excelencia, un ordenador cotidiano, así que seguiremos trabajando conjuntamente para generar cada vez más empleo», dijo.

Por su parte, Moroni resaltó que “tenemos todo para que el año que viene sea un excelente año».

«Estar en este parque industrial me parece un buen símbolo de lo que hay que hacer, nosotros podemos diseñar un montón de políticas a nivel nacional, pero si no hay capilaridad territorial no funciona, para eso necesitamos a las cámaras de empresarios, a los delegados, porque nuestros diseños no son suficientes. Pero también necesitamos políticas de compromiso como tienen los intendentes de esta zona», indicó el ministro de Nación.

Los funcionarios recorrieron la empresa Confitel S.A. (La Cantábrica) la cual contrató personal a través de la Agencia de Empleo del Municipio de Morón.

Estuvieron presentes del Gobierno nacional la jefa de la Agencia Territorial Conurbano Oeste, Laura Romanelli; el subsecretario de Articulación Territorial, Gerardo Girón; la subsecretaria de Promoción Políticas para el Trabajo, María Patricia Ventura Unrein; la subsecretaria de Financiamiento y Competitividad PyME, Laura Tuero. Del Municipio de Morón participaron la secretaria de Desarrollo Local, Empleo y Economía Social, Eugenia Navarro y el subsecretario de Desarrollo Económico Local, Juan Carlos Martínez. Además, de representantes de las cámaras empresarias regionales.