Batalla campal en una parrilla de Ituzaingó: Por no poder sentarse, le partieron una botella en la cabeza a una moza

El Día de la Madre terminó este domingo en una batalla campal en una parrilla de Colectora Acceso Oeste, Ituzaingó, cuando un grupo de clientes agredió a dos mozas con botellazos en la cabeza. Todo ocurrió frente a los comensales.

El episodio comenzó cuando una clienta empezó a increpar a una de las trabajadoras por las demoras para conseguir una mesa en el local Estancia Gaona, ubicado en Presidente Perón al 10100. Los familiares de la mujer se sumaron a la pelea.

Batalla campal en una parrilla de Ituzaingó: Por no poder sentarse, le partieron una botella en la cabeza a una moza… https://t.co/73vJ0aJP0j pic.twitter.com/JKgYyeIbmd — Darío Albano (@albanodl) October 18, 2021

Lo más grave fue que uno de ellos le partió una botella de vidrio en la cabeza a una de las jóvenes. Fue entonces cuando el resto de los clientes intervinieron para defender a las mozas. Finalmente, la multitud terminó por echar a los agresores al tiempo que tres patrulleros se presentaron en el lugar.

Ocurrió a la hora del almuerzo: “Una mujer le pegó una piña en el ojo a Macarena porque no tenía mesa. ‘Mira cómo me quedó’ me decía ella cuando yo trataba de tranquilizarla”, contó a TN una de las camareras agredidas.

La joven madre relató cómo fue agredida: “Un hombre le pegó un botellazo con hielo adentro a otra compañera, entonces cuando vi que le estaba por pegar de nuevo quiero intervenir y me pegaron con una botella de Fernet”, indicó.

El día era espectacular…Festejaban el día de la madre y de pronto se armó esta batalla campal. Mesas y botellas volaron por los aires. Una locura que dejó varios heridos y se originó por una mesa. En el video se oye como un hombre, en medio del caos, se preocupa por su auto. pic.twitter.com/AMDJjo9Uhg — Paz Morel Quirno (@PazMorelQuirno) October 18, 2021

Por el caso interviene la UFI 2 de Ituzaingó. Una de las mozas heridas fue derivada ayer al hospital Luciano de la Vega, en Moreno, debido a que el del Bicentenario apenas sumó un vacunatorio Covid desde que se hizo cargo el PAMI.