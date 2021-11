Santilli y Bullrich en Ituzaingó: “Cuando un poder defiende a los delincuentes, los que están presos son los ciudadanos”

El candidato a diputado de Juntos Diego Santilli y la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, recorrieron esta mañana comercios de Ituzaingó para encabezar luego un acto en el Club Gimnasia y Esgrima (GEI) junto con los candidatos a concejal Gastón Di Castelnuovo, Myriam Ciorciano y Gabriel Pozzuto.

“En la Provincia los vecinos viven con miedo. Hay que terminar con esto: los delincuentes tienen que estar detenidos y es la sociedad la que tiene que vivir en paz y tranquilidad. No podemos seguir viviendo de esta forma mientras el kirchnerismo mira para otro lado. Cuando hay un poder político que defiende a los delincuentes, los que están presos son los ciudadanos”, sostuvo Santilli en una conferencia de la que también participaron los candidatos a diputados Gerardo Milman (nacional) y Joaquin De la Torre (provincial).

“Si estás de acuerdo con liberar presos, si avalás la puerta giratoria, si creés que tomar tierras está bien, si dejás que los narcos avancen en los barrios, queda claro de qué lado está el kirchnerismo. Nos toman el pelo a los argentinos”, despotricó Santilli ante un grupo de vecinos, dirigentes y militantes.

Hoy con @diegosantilli, @PatoBullrich y @DiCastelnuovoG nos reunimos con vecinos de Ituzaingo. Es motivador escucharlos, saber que no se dan por vencidos, que dicen basta a la corrupción, a escuelas cerradas, al abandono de nuestros adultos mayores y a que la salida sea Ezeiza. pic.twitter.com/wzQbrz4j0T — Graciela Ocaña (@gracielaocana) November 3, 2021

Por su parte, Bullrich señaló: “El Gobierno y el ministro de Seguridad necesitan hacerse cargo de los problemas de seguridad y violencia institucional que hay en las provincias”. En ese sentido, se dirigió al ministro Aníbal Fernández: “No se ocupa de la seguridad, es más bien un vocero”.

Luego, Santilli llamó a ratificar el resultado de las PASO. En Ituzaingó su fuerza (con tres listas que luego se integraron) superaron Descalzo y al Frente de Todos por 4 puntos (3000 votos), es decir la misma media que en Provincia: «Tenemos que consolidar la elección. Hicimos una muy buena elección en septiembre, en todo el país. La gente es la que votó un cambio de rumbo, cansada de los atropellos del kirchnerismo y de la falta de gestión».

«Los votos son de la gente. La sociedad tomó una decisión en las PASO. Hay que consolidarlo, tenemos que ir paso a paso con humildad. Quiero aprovechar para pedirle a cada uno de los bonaerenses que busque al amigo, al vecino, al pariente, al que no fue a votar, para que vaya a votar. Para que tome la decisión de ir a votar por un cambio. Me gustaría que nos acompañe con su voto, pero si no nos acompaña con su voto, igual que vaya a votar; es importante que la sociedad se exprese», agregó el referente de R. Larreta.

«El país va a ser más republicano después del 14 de noviembre», arengo Patricia. La foto final con los cinco dedos al frente, que marca el objetivo final: Sacarle la quórum a Cristina Kirchner. Si eso pasa, probablemente Juntos se queda con la Cámara Baja. En el distrito habría paridad al menos en el HCD.