Quemacoches en Haedo: Vecinos se quejan por el incendio de 10 vehículos en la vía pública y la liberación de sopechosos

En las últimas dos semanas, diez vehículos fueron incendiados en forma intencional en la localidad de Haedo. Cuatro en los últimos días, entre los cuales se contabilizaron dos camiones. Los vecinos protestan por la falta de seguridad pero también contra la Policía y la Justicia por la liberación de sospechosos.

El último ataque piromaníaco denunciado se produjo a metros de la Autopista del Oeste, en la intersección de las calles Villegas e Ingeniero Brian.

«A mí ya me quemaron un camión en vísperas al Día de la Madre, el 17 de octubre. Hace unas semanas atrás. Por el modelo sólo tenía seguro de responsabilidad civil así que no se me reconoce nada. Perdí el camión, literal. Y era mi única herramienta de trabajo», dijo un damnificado al canal TN.

«Esto es algo que se viene repitiendo y casi siempre a la misma hora. Atacan después de las dos de la madrugada y queman hasta las 3 ó 4», se explicó el vecino.

«El modus operandi es que después que producen el incendio, vienen un par de días después y con el vehículo quemado te cortan los cables y se llevan la batería o distintas cosas que quedaron dentro del auto o del camión que a simple vista ya no sirven. Se llevan el metal para venderlo. Este mismo método se repitió en varios de los vehículos que incendiaron», repasó.

«La verdad es que el comisario y la policía siempre me atendieron bien. De hecho habían atrapado a uno de los autores. Pero a las pocas horas ya estaba en la calle otra vez. La Justicia ya lo había liberado. Así es muy difícil».

A Marcelo Ovelar le quemaron su camión y su auto. «La gente no quiere dar la cara porque tiene miedo. Teme represalias de lo que va a pasar después», contó.

«Estaba en Tierra del Fuego por temas laborales y cuando regresé vi que tanto el camión como el auto me lo habían prendido fuego. Acá tenemos en un radio de un kilómetro cuadrado, unos 10 vehículos quemados. Lo raro es que los vecinos saben quién es, pero nadie quiere meterse», contó al canal de noticias.