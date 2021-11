Primera Nacional: El Gallo le ganó a Almagro, 1 a 0, se clasificó a la Copa Argentina, pero sigue afuera del Reducido

El Deportivo Morón sufrió este sábado pero sacó adelante un partido difícil ante Almagro. Fue 1-0 en el Nuevo Francisco Urbano, con gol de Brian Orosco en el PT. Antes del descanso la expulsión de Lucas Abascia obligó al Gallito a retroceder en la segunda mitad, aunque resistió estoicamente para mantener las chances de clasificar al Reducido. Por ahora, no obstante, está afuera.

Con la victoria, Morón se mantuvo en el quinto puesto de la Zona B. Esta vez los otros resultados no ayudaron: Güemes ganó de visitante ante All Boys y no sólo lo sacó de la clasificación sino que también llegó a liderar otra vez su Grupo, a una fecha del cierre de la temporada regular. El Gallo necesita un triunfo en la próxima ante el puntero, en Sgo del Estero, y esperar que los de arriba pierdan puntos. Aún resta que jueguen Ind. de Rivadavia, Ferro y Barracas. Equipos que, además, tienen mejor diferencia de gol.

¡Hola @Copa_Argentina , nos volvemos a ver!🏆



Con el triunfo de hoy Morón ya está clasificado a la Copa Argentina 2022 💪🏻#VamosGallo🐓 pic.twitter.com/pWcsAxJZWX — Club Deportivo Morón 🐓 (@depmoronoficial) November 7, 2021

Lo más positivo de la tabla es que Morón ya se clasificó a la próxima edición de la Copa Argentina. Su labor ante los grandes en ediciones pasadas le valió el adjetivo de equipo «copero», aunque también en un momento lo complicó para mantener su estancia en la categoría que tanto lo costó recuperar. Mientras tanto, sus rivales históricos también sufren el Nacional.

Casi todos juegan en la Zona A, donde Almirante ya no lidera, aunque seguirá siendo puntero si vence a Tigre, en Victoria, este domingo (17.40hs. TyC). Por otra parte, Chicago fue goleado 4 a 0 en Mar del Plata ante Alvarado. Y finalizará último en la tabla, sin importar el resto de los resultados. Chacarita, el penúltimo de esa zona, cayó 1-0 en Caseros ante Estudiantes.

ZONA B

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF 1 Guemes (SdE) 52 33 13 13 7 37 29 +8 2 Barracas Central 52 32 13 13 6 37 32 +5 3 Ferro 51 32 13 12 7 44 26 +18 4 Ind Rivadavia 50 32 12 14 6 44 38 +6 5 Dep. Moron 50 33 15 5 13 34 33 +1 6 Gimnasia (J) 46 32 11 13 8 31 28 +3 7 Tristan Suarez 44 33 11 11 11 43 42 +1 8 Brown (A) 44 32 11 11 10 38 37 +1 9 Almagro 43 33 11 10 12 39 37 +2 10 Def. de Belgrano 42 33 9 15 9 27 31 -4 11 All Boys 39 33 9 12 12 31 31 0 12 San Martin (SJ) 38 32 9 11 12 37 35 +2 13 Villa Dalmine 38 33 7 17 9 24 27 -3 14 Atl Rafaela 37 33 9 10 14 33 35 -2 15 Instituto 37 33 7 16 10 32 39 -7 16 San Telmo 37 32 8 13 11 33 47 -14 17 Brown (PM) 34 33 6 16 11 24 32 -8 18 Santamarina 32 32 6 14 12 23 32 -9

-Los primeros de cada zona jugaran la Final por el Primer Ascenso.-Del 2° al 4° clasifican al Reducido por el Segundo Ascenso.