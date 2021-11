En Morón habrá solo 4 boletas para elegir concejales: Insólita interna deja sin candidatos locales a Avanza Libertad

El próximo 14 de noviembre habrá sólo cuatro opciones para elegir entre candidatos a concejales y consejeros escolares en Morón: Es que estarán las boletas del Frente de Todos, Juntos, el FIT y Vamos con Vos. Otras fuerzas no llegaron al piso. La excepción es Avanza Libertad, que si bien fue la tercera fuerza más votada (6.73%) no tendrá representantes locales por una interna en su junta electoral que hizo que varios candidatos se cayeran después de las PASO. En el caso de Morón directamente no habrá lista local, lo cual fue denunciado por Néstor Zárate, quien debería de encabezarla, como «una estafa».

“Yo presenté toda la documentación de nuestra lista en tiempo y forma, pero ellos (en relación a la lista perdedora) no llevaron nada. Entonces, primero se cayó la lista completa, y fui por el lado de dejar asentado con escritos que nosotros estábamos cumpliendo”, explicó Zárate a Primer Plano.

En su cuenta en Instagram posteó: «Si bien es muy difícil, no nos vamos a entregar. Queremos competir y representar como se debe y nos comprometimos con los vecinos de Morón. Con complicidad de agentes internos de @avanzalibertad y juntos por el cambio hemos sufrido un sabotaje y los votantes que nos eligieron en las P.A.S.O fueron Estafados».

En la nómina publicada por la Junta Electoral Bonaerense, a un semana de la votación, la lista libertaria de Morón no está. El conflicto se habría suscitado con los apoderados de la UCedé, sello que prestó su existencia jurídica partidaria para la campaña de José Luis Espert a diputado en la Provincia.

“Sale una resolución que indica que sólo se puede aceptar un candidato cargado, es decir yo, pero da la casualidad que en todos los distritos que hubo problemas fueron en donde los apoderados del Frente Avanza Libertad eran de la UCeDé, en nuestro caso la lista que perdió. Por eso salió la Junta Electoral emitió una resolución que me pareció insólita, que decía que el candidato cargado no reunía las condiciones para ser concejal”, agregó.

La primer candidato de la lista que perdió la interna, Iván Ponce Martínez, explicó a este medio que no estaba al tanto de los inconvenientes, que el conflicto también afectó a los candidato que deberían ir cruzados en la boleta del próximo domingo y que también pasó en otras comunas. En Ituzaingó, por caso, la boleta local de Espert tendrá solo dos candidatos a concejal.

En el caso de Morón, los apoderados habían presentado como el primer postulante a concejal a otra persona, un tal Juan Carlos Ramírez, que por su documento no tenía edad para competir. Pero eso no explica por qué dieron de baja a toda la lista. También llama la atención la escasa, por no decir nula, campaña de Zárate en Morón. Aunque ganó la interna duplicando a sus rivales y quizás hubo arreglos arriba que estaban fuera de su alcance. De ahí su furia contra un partido que no conoce: En 2019, el hermano menos conocido de la familia de futbolistas, fue como candidato de Roberto Lavagna.

Hotton en Morón

Aunque logró filtrarse en el escrutinio definitivo como candidata a diputada, la evangelista celeste «provida» de +Valores Cynthia Hotton tampoco tendrá candidatos en Morón. Eso no le impide hacer campaña en el distrito. De hecho, ayer estuvo en la Plaza San Martín junto a su compañero de lista Gastón Bruno y referentes locales. Se considera la única que hace campaña «por la derogación del aborto legal», en caso de volver al Congreso.