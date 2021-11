Morón: Aprueban licencia al concejal Barquero pero rechazan una comisión investigadora, aunque el FdT lo quería expulsar

Consecuencia de la denuncia penal por una supuesta estafa a vecinos de Morón que habrían sido nombrados en la Legislatura bonaerense sin su consentimiento, el Concejo Deliberante aprobó este jueves la licencia por tiempo indefinido del concejal del Frente de Todos Gabriel Barquero, pareja de la expresidenta de la Cámara Baja Marisol Merquel y referente político de Claudio David Odín, el puntero que fue sindicado como el reclutador y recaudador de un mecanismo que hace un mes investiga la Fiscalía Nº 7 de Morón.

El bloque oficialista acompañó también un pedido de informes a la Justicia por esa causa, a instancias de uno de los proyectos presentados por el inter bloque de Juntos por el Cambio, aunque se negó a darle curso a la Comisión Investigadora. Entre otros argumentos, la jefe de bloque, Paula Majdanski, expuso que la «posición» había quedado manifestada en una carta enviada al titular del cuerpo, Jorge Laviuzza, a quien directamente le pidieron que separara de su cargo al concejal Barquero, medida tan inconducente como ilegal.

A días de la votación, quedó claro que el bloque oficialista se quería sacar de encima el asunto y darlo por terminado, mientras que los monobloques dividieron su voto, con iguales críticas a un procedimiento entreverado con la campaña.

«Lejos de su proclama a favor de los que más lo necesita, llegan al poder para robar. Se la agarraron con gente realmente pobre. Atacan al que necesita de una obra, como una que Lázaro nunca empezó, como un hospital que inauguran una docena de veces. Robaron las vacunas, el trabajo o la posibilidad de estudiar en cuarentena. Además de la Justicia, la gente es la que ya les dice basta», argumentó Leandro Ugartemendía, edil y primer candidato en la lista de Juntos el próximo domingo, para desatar la polémica.

A esa altura el HCD ya había aprobado por unanimidad tanto la licencia como el pedido de informes que se cursará a la Fiscalía de Morón. En lugar del ausente Barquero (PJ) asumió como concejal Martín Toucido (de La Cámpora).

La denuncia acusa directamente al puntero peronista y a Marisol Merquel (quien desde julio quedó a cargo del Consejo Nacional de Políticas Sociales, en reemplazo de la candidata a diputada Tolosa Paz). Al menos dos empleados de la Legislatura denunciaron haber sido convocados para poder tramitar un plan social, pero que les retuvieron las tarjetas de débito. Desconocían, según dijeron en un informe televisivo y habrían ratificado ante la Justicia, los habían tomado como empleados con sueldos de $200 mil.

En un audio registrado por uno de los denunciantes, posterior a que se radicara la denuncia, también se menciona a un exconcejal de Hurlingham.

El debate se calentó cuando Juntos defendió el proyecto para crear una comisión investigadora. «La LOM prevé la destitución del concejal con sentencia firme. En nuestro rol hay que actuar con responsabilidad Lo que trascendió es gravísimo y el Concejo tiene que estar al tanto de la causa. Si hay empleados del Concejo involucrados. El medio adecuado es darle curso a este pedido de informes», argumentó la abogada y concejal radical Silvina Samparisi.

Majdanski consideró que Barquero «tiene que dar respuestas sobre lo que corresponda». Pero rechazó la posibilidad de la Comisión. «Le hemos pedimos a usted (se dirigió al presidente del HCD) el apartamiento del cargo del concejal. Quien se debe ocupar es la Justicia. Esta casa necesita datos para continuar», sostuvo antes de que el proyecto fuera rechazado por 14 votos a 10.

Esa carta a Laviuzza solicitaba «de manera urgente el apartamiento del cargo al concejal Gabriel Barquero hasta tanto concluya la cuestión de fondo».

«No entendemos por qué siguen adelante con esto. La voluntad del bloque es obrar en consecuencia. El concejal está de licencia. Está en curso el pedido de informe. No entendemos, ni acompañamos el expediente», dijo Majdanski.

El que rompió el molde fue el abogado y concejal de Cambiemos Morón Cristian Herrera. «Hay concejales denunciados que están sentados acá. Y nunca pedí una comisión investigadora», dijo antes de rechazar un proyecto que, a su criterio, era «improcedente» porque adolecía de un acusación firme hacia Barquero. Esto envalentonó Majdanski. «No hay un auto de procesamiento. Acá no llegó nada. Será una cuestión de campaña?», se preguntó.

Herrera, referente de Emilio Monzó y conductor de su propio programa de radio, tampoco acompañó el pedido de expulsión del FdT por «inviable». Y desafió al resto de los bloques a tirar la primera piedra ante lo que sería un modus operandi. «Acá se habla de contrataciones en la Legislatura provincial. ¿Estamos seguros que todos podemos hablar del tema? No tenemos nada que ver con la conducta de los legisladores. En el expediente se imputa a un ciudadano de Morón por lo sucedido en el despacho de una ex diputada. Sino traigamos los contratos de todos: de Merquel, de Adrián Grana (ex sabbatellista en el Frente de Todos), de (María Eugenia) Brizzi (Juntos).

La también letrada y concejal del GEN Sandra Yametti, confió que «lo más apropiado era el pedido de informes». Pero cambió de opinión sobre la marcha: «Tampoco puedo no votar que se investigue. En su momento entendí que no le podía decir no a la comisión contra el concejal Catena», el escaño (MC) macrista que había pedido una licencia fuera de tiempo y forma, lo que mereció que el propio Laviuzza lo denunciara ante la Justicia por una «firma trucha». Un asunto que terminó apenas en renuncia, pero que tuvo mucha más presencia mediática que este caso, por el que el propio peronismo ya le soltó la mano a uno de sus referentes más icónicos. Gabriel Barquero fue candidato a intendente y funcionario de Daniel Scioli, sobrino político del exsenador Horacio Román, y es hijo del concejal fallecido Carlos Barquero.

En la sesión ordinaria de este jueves se aprobaron 65 dictámenes, entre los cuales se destaca la prórroga por 365 días del Plan de Regularización de Construcciones No Declaradas, la modificación del régimen de estacionamiento medido en los centros comerciales en días festivos (para lo cual antes se hacía por decreto del intendente y ahora quedó fijado), la declaración de interés municipal del Vagón Itinerante “Espacio Ferroviario de Reflexión y Promoción de Derechos” y la declaración de interés municipal al homenaje a la aviadora argentina Carola Lorenzini (1899-1941).