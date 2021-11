Morón: Lucas Ghi participó de la entrega de 40 nuevas jubilaciones a mujeres por Tareas de Cuidado

El intendente Lucas Ghi entregó 40 nuevas resoluciones para acceder a la jubilación a vecinas de Morón, a quienes se les reconocieron años de aportes en el marco del Programa Nacional de Reconocimiento de Aportes por Tareas de Cuidado.

La medida implementada por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) está destinada a mujeres que tienen la edad requerida para jubilarse, pero no cuentan con los años de aportes necesarios, y tengan hijas/os.

“Hoy se veía las caras de satisfacción de esas mujeres que han consagrado su vida a las tareas de cuidado del hogar: cuidar a los niños, cuidar a una persona de la familia que se enferma. Muchas veces lo combinaron con un trabajo no registrado, por lo cual no realizaban aportes. Es por eso que el Estado se hace cargo de esta situación y establece este régimen especial. No estamos concediendo un regalo, sino un derecho previsional”, sostuvo Ghi, ayer.

El acto tuvo lugar en el Paseo de las Artes del Museo de Morón y contó con la presencia del director de ANSES Morón, Gonzalo Cancela; el gerente de ANSES de El Palomar, Alfredo González; la directora de PAMI Morón, Valeria Salazar; y la secretaria de Desarrollo Social municipal, Roxana Pierpaoli.