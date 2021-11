Santilli y Manes cerraron la campaña de Juntos: «Este domingo se define si queremos progreso o estancamiento»

Los candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires de Juntos, Diego Santilli y Facundo Manes, realizaron hoy en La Plata el cierre de campaña prelectoral con duras críticas hacia el Gobierno nacional por la inseguridad.

Santilli pidió “un país serio, justo, razonable, donde cada cosa esté en su lugar: los chicos en las escuelas, los trabajadores laburando y los delincuentes presos”.

Y arengó a votar el domingo para definir «qué país queremos. Si queremos progreso o estancamiento, libertad o sometimiento, trabajo para progresar o planes para subsistir. Si nos das tu voto comienza una nueva Argentina, con trabajo y planificación, sin soluciones mágicas ni privilegios”, señaló.

“Le pedimos que no nos maten más por un par de zapatillas y dijeron que no iban a hacer nada porque esto pasa en todas partes del mundo. No es así, no es así”, dijo Santilli en alusión a declaraciones del ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, tras el asesinato del kiosquero de Ramos Mejía.

"ESTE 14 DE NOVIEMBRE, VAMOS POR UNA PROVINCIA MEJOR"



"ESTE 14 DE NOVIEMBRE, VAMOS POR UNA PROVINCIA MEJOR"

👉 Santilli cerró la campaña de Juntos en provincia de Buenos Aires con una presentación en La Plata, con fuertes críticas al Gobierno.

Además, se refirió a la liberación de José López: “Les pedimos justicia y nos respondieron liberando a un tipo que tiraba bolsas en un monasterio lleno de plata. Les pedimos un plan económico y respondieron con 50% de inflación y a $200 el dólar”.

“No paran de lastimarnos, este equipo quiere una provincia distinta. Quiere que tu esfuerzo valga la pena, todo eso está en juego el 14 de noviembre”, sostuvo Santilli en el cierre de campaña Juntos.

El acto de cierre de campaña comenzó al mediodía en el Club Atenas de La Plata con la bienvenida del intendente, Julio Garro, y contó con la presencia de los candidatos de la lista, jefes comunales y referentes provinciales de la oposición.

“Le pedimos trabajo al Gobierno y nos respondieron con platita, como si pudieran comprar nuestra dignidad. Y le pedimos que apoyen a los comercios y Pymes, y nos respondieron con militantes controlando los comercios”, remarcó Santilli.

Dentro de 5 días tenemos una oportunidad histórica.

Cuando le llegó el turno de tomar la palabra en el cierre de campaña Juntos, Manes expresó que “no estamos acá para seguir emparchando, no podemos emparchar más, tenemos que hacer una revolución”.

“Tenemos que hacer una revolución del conocimiento”, aclaró Manes y sostuvo que “en Juntos vamos a luchar contra la inseguridad, no nos conformamos con tratar los síntomas, vamos a trabajar sobre las causas”.

En tanto, Manes agregó que “este es el desafío de nuestras vidas, tenemos que reconstruir un país, no le podemos echar la culpa a la pandemia de la pobreza inmoral, de la desigualdad, de la falta de rumbo, de la corrupción sistémica”.

Asimismo, Manes vaticinó el triunfo de Juntos en las elecciones generales del próximo domingo: “Vamos a ganar el domingo”, sentenció durante el cierre de campaña Juntos en La Plata.

VAYAMOS A VOTAR ESTE DOMINGO 💪🏻🇦🇷



VAYAMOS A VOTAR ESTE DOMINGO 💪🏻🇦🇷

Tenemos que pasar a tratar las causas de los problemas y no solo los síntomas. No nos alcanza con mejorar un poco. Por eso necesitamos una verdadera revolución. Y esa revolución empieza este domingo.

Por último, Graciela Ocaña llamó a no olvidar “el vacunatorio VIP, las fiestas clandestinas en Olivos, lo que les están haciendo a nuestros jubilados y pensionados. El gobierno nacional se ha ensañado porque cambiaron la ley de movilidad jubilatoria y el ajuste fenomenal que sufrieron a partir de la suspensión de la movilidad.”.

Luego del cierre de campaña de Juntos, y antes que comience la veda electoral, Santilli y Manes recorrerán la ciudad de Mar del Plata junto al intendente local, Guillermo Montenegro.