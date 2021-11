Hospital Posadas: Organizaciones fueron hoy para escrachar a Etchecolatz, aunque su traslado ya se había cancelado

HIJOS Zona Oeste y otras organizaciones políticas organizaron un escrache esta mañana a las puertas del Hospital Posadas, avisados de la visita por cuestiones sanitarias que hoy realizaría el represor Miguel Etchecolatz, quien debía ser trasladado desde el Penal de Ezeiza por parte del Servicio Penitenciario.

La protesta comentó temprano, en las escalinatas de ingreso y tuvo como objetivo rechazar también la decisión judicial que le permitió al ex comisario bonaerense la obtención de un turno para realizarse una serie de estudios.

“Estamos convocados para repudiar la presencia del genocida Miguel Osvaldo Etchecolatz que, vía judicial y rapidísimamente, consiguió turnos que cualquier vecino común no pude conseguir en este hospital antes de seis o siete meses”, apuntó Aldana Ríos, integrante de la Agrupación H.I.J.O.S.

‼️ #AHORA | Organizaciones sociales, políticas y de DD. HH. se encuentran en el Hospital Posadas, en repudio a la presencia de Etchecolatz.



💬 @vilma_ripoll cuenta todos mks reclamos pic.twitter.com/fjOKOe6Mcz — Periodismo de Izquierda (@PeriodismoDeIzq) November 15, 2021

Ríos no solo es hija de desaparecidos sino que también nació en cautiverio en el Posadas, donde funcionara un centro clandestino de detención llamado El Chalecito.

La actividad de repudio fue anunciada hace varios días y despertó polémica por tratarse de una medida legal Ríos aclaró que no es así. “Estos genocidas tienen lugares adonde tranquilamente se pueden atender, no se tienen que cruzar en los hospitales públicos donde se defiende la vida y vienen los familiares de los desaparecidos”, dijo a AM 750. De todas formas, desde el sábado se sabía que el traslado del represor se cancelaba para evitar un escándalo.

Por esta razón es que la Seccional Morón de ATE se retiró de la movilización de hoy, aunque el viernes había respaldado el comunicado de repudio de la Central.

ESCRACHE AL REPRESOR ETCHECOLATZ EN EL HOSPITAL POSADAS



"Nosotrxs nacimos acá, dónde funcionó un centro clandestino y tenemos trabajadores desaparecidos. No rechazamos que se atienda su salud, pero que lo lleven a otro lugar", Aldana Ríos de HIJOS.#Móvil @AM750 #LaMañana @VHMok pic.twitter.com/UU5XkxzMBL — Mauricio Polchi (@MauriElbueno) November 15, 2021

“Acá no lo queremos y no queremos cruzarnos con él”, puntualizó Ríos e hizo una advertencia: “Entendemos que es un artilugio legal de sus defensores para poder tramitar la domiciliaria. Por eso, lo que estamos haciendo, además del repudio, es un llamado de atención a la Justicia”.

De la protesta también participaron profesionales de la salud del hospital de Villa Sarmiento. Se sumó la referente del MST Vilma Ripoll, que además es enfermera.

El viernes, desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) se expresó un “enérgico repudio” a la presencia de Etchecolatz e instaron a las autoridades de ese hospital a que “revean posibilitarle la atención de su salud” al represor “por cuanto entendemos que dicho beneficio se contrapone a la trágica historia que han tenido que atravesar los compañeros y compañeras perseguidos, torturados y desaparecidos” en ese lugar.

⚠️@HIJOSzonaoeste convocó a una movilización para el lunes en la puerta del Hospital Posadas para escrachar a Miguel Etchecolatz, quien irá a hacerse estudios.

A su vez #atemoron publicó un comunicado que rechaza la presencia del represor condenado por crímenes de lesa humanidad pic.twitter.com/qeH6hFh55Q — Darío Albano (@albanodl) November 13, 2021

“A la vergonzosa medida por parte de la Justicia no pude haber otra resolución que el rechazo unánime de los trabajadores que conforman el equipo de salud y la comunidad en general”, puntualizó el gremio en sus redes.

Miguel Osvaldo Etchecolatz, el exdirector de Investigaciones de la Policía bonaerense, recibió ocho condenas a perpetua por los delitos de secuestros, torturas y asesinatos en el marco de genocidio y actualmente está también imputado en dos juicios que lleva adelante el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata.